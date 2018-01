Premis Gasull

Josep Ruaix rebrà el II Premi Especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig ha acordat atorgar el segon Premi Especial al sacerdot, gramàtic i escriptor Josep Ruaix i Vinyet. Per unanimitat, el jurat ha valorat com a mèrits per a donar-li aquest guardó la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua, amb actuacions en el camp gramatical, de la correcció, la traducció, la supervisió i l’estudi lingüístic. Algunes d’aquestes es concreten, per exemple, en el manual El català en fitxes (1968), conegut popularment com les “fitxes Ruaix”, un material que va permetre l’ensenyament del català durant el franquisme. Més tard va continuar creant manuals d’èxit, com el Català fàcil (1983), que també van ajudar diverses generacions en l’aprenentatge del català.

Josep Ruaix i Vinyet (Moià, 1940) es va llicenciar en humanitats i filologia clàssica. Ha desenvolupat una carrera sacerdotal que sempre ha compatibilitzat amb la seva vocació gramatical. El 1959, en ple franquisme, va començar a elaborar materials didàctics per a ensenyar llengua catalana. En aquesta etapa apareix el seu manual més conegut, El català en fitxes, que incloïa exercicis per nivells. Les populars “fitxes Ruaix” van marcar una generació d’aprenents de català des de finals de la dècada dels anys seixanta fins als primers de la dels vuitanta. Amb el Català fàcil (1983), Ruaix va actualitzar els seus mètodes d’ensenyament.

Josep Ruaix va ser membre de la Junta Permanent de Català (1984-1988) i ha estat vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), per al qual va revisar la Gramàtica de la llengua catalana del 2016. De fet, Ruaix té una seixantena de publicacions, en les que mostra el seu interès per tots els aspectes lingüístics. A més, ha fet de corrector i curador d’altres obres.

A banda del Premi Especial del Jurat dels V Premis Martí Gasull i Roig, que recollirà el 5 de febrer, Josep Ruaix va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2000 i el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla el 2001.

Darrers dies per a votar el premi popular

D’altra banda, la fase de votació popular del V Premi Martí Gasull i Roig, es tancarà aquest diumenge. Tothom qui ho vulgui encara és a temps de votar per qui cregui que ha fet més pel català entre els candidats finalistes, que són: Catalunya Ràdio, els Cinemes Texas i l’Escola La Masia. Aquests tres finalistes van sorgir a partir de la llista de les més de 350 propostes presentades. El proper dilluns, 5 de febrer, a les vuit del vespre, es donarà a conèixer el nom del guanyador en una gala al Teatre Poliorama de Barcelona.

Sobre el jurat i el premi

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, la política i la societat catalanes. En aquesta edició participen com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; l’escriptor Jaume Cabré; la filòloga Rosanna Cantavella; l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el filòleg Jordi Manent; la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; i el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo.

El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li lliurarà un guardó creat especialment per l’orfebre i joier Joaquim Capdevila. Capdevila, que gaudeix de reconeixement internacional, ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.

Tota la informació sobre els V Premis Martí Gasull i Roig es pot consultar al web www.premimartigasull.cat.