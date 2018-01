Transport públic

Stop Pujades continua amb les mobilitzacions

Denuncien l'infrafinançament de l'Estat espanyol i exigeixen a les nostres administracions transport PÚBLIC i assequible per la gent treballadora

La Plataforma Stop Pujades Transport es torna a mobilitzar després de tres setmanes consecutives d'accions a les estacions. Aquest dimecres convoca accions en una vintena d'estacions del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme i, tot seguit, durà a terme accions sorpresa per visibilitzar les reivindicacions.

Stop Pujades Transport continua reivindicant la tornada a les tarifes del 2013, una Taula Social del Transport vinculant que fixi unes tarifes socialment justes, recuperar la gestió pública directa allà on ha estat privatitzada, com és el cas del Tram, la L-9, algunes línies d'autobús o la T-Mobilitat, i la màxima transparència en qüestions com les retribucions dels directius de TMB o els plecs de la T-Mobilitat. Exigim que l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana, la Generalitat i el Govern espanyol, com a responsables, donin la cara.

Stop Pujades Transport és una plataforma integrada per persones a títol individual, col·lectius i moviments socials i s'organitza assembleàriament. La voluntat de la plataforma és continuar amb les mobilitzacions en defensa d'un transport públic al servei de les classes populars.