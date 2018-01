Transport públíc

Stop Pujades Transport convoca noves mobilitzacions descentralitzades

La Plataforma Stop Pujades Transport ha convocat aquesta tarda noves mobilitzacions descentralitzades contra la pujada de les tarifes del traport públic. Així, entre les 18h i 20 s'obriran les portes a 22 estacions de metro de Barcelona i rodalies. També ha anunciat que les properes setmanes hi haruran més accions.

Recorda que, després de tres anys de congelació tarifària, gràcies en gran part a la mobilització popular de l'any 2014, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la intervinguda Generalitat de Catalunya han acordat una nova pujada de les tarifes del transport, de més d'un 2% en tots els abonaments generals, llevat de la T-Jove i l'abonament per a persones sense feina.

Per a la Plataforma Stop Pujades Transport és inacceptable que, un cop més, siguem les usuàries les que paguem, d'una banda, la manca de finançament públic –especialment per part de l'estat espanyol– i, de l'altra, el deute acumulat fruit de la mala gestió, l'excés de directius amb salaris astronòmics i la pràctica de la majoria de partits de convertir TMB en un cementiri polític d'elefants.

Exigeix a les administracions que aturin aquesta pujada, acordada a només tres dies d'acabar l'any, i que les tarifes tornin a les del 2013, per poder obrir una taula social que permeti generar unes tarifes d'acord amb el poder adquisitiu de la majoria d'usuàries, en uns moments marcats per l'elevat atur, la precarietat econòmica i laboral i els baixos ingressos, per assegurar que el transport públic és un servei bàsic i no un luxe.

A més, Stop Pujades Transport continua amb les seves reivindicacions, com son conèixer les retribucions de la direcció de TMB, que l'empresa es nega a fer públiques tot i les sentències, i que la T-Mobilitat sigui 100% pública, deixant fora a la Caixa, Indra i la resta d'empreses que la gestionaran.

Ara fa una setmana que la Plataforma es va reactivar amb un seguit d'accions i una posterior assemblea per tornar a reprendre les mobilitzacions. A més, va fer una crida a tots els barris, pobles, viles i ciutats a organitzar-se