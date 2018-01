Solidaritat

Sopar Solidari a València pels presos politics de Catalunya

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaD – PV) ha organitzat sopar solidari pels presos polítics de Catalunya. L’acte tindrà lloc el dia 3 de febrer de 2018, a les 21.00 hores, al bar-restaurant de la Societat Coral el Micalet situat al carrer Guillem de Castro, 73 de la ciutat de València.

"Des del País Valencià volem donar-los l’escalf necessari solidaritzant-nos amb ells i elles davant d’un Estat espanyol que viola els drets fonamentals i usa la violència cap a les persones i els col·lectius que no combreguen amb la seua màxima cosmogònica: la unitat d’Espanya" ha manifestat la Plataforma.

Recorda que Jordi Sànchez (expresident de l’ANC), Jordi Cuixart (president d’Òmnium Cultural), Oriol Junqueras (vicepresident del Govern de Catalunya) i Joaquim Forn (conseller d’Interior del Govern de Catalunya) encara estan empresonats per treballar per la República Catalana. Com a representants d’entitats socials, amb una forta presència en el territori, i representants polítics electes, han complit amb la seua obligació envers el poble de Catalunya pel manament democràtic que se’ls va encomanar.

També remarca que "volem també tindre presents a aquelles persones que, sense estar ara empresonades, estan exiliades i/o tenen problemes amb diferents òrgans judicials per les mateixes raons esmentades anteriorment. Ixí com tampoc no podem oblidar a tota la gent anònima que també està sent represaliada i que tan necessària és per a dur endavant un projecte col·lectiu impregnat d’esperit democràtic com aquest: la creació d’un nou estat".