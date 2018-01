La CUP veu el nomenament de Santi Vila com un nou cas de "portes giratòries"

La CUP ha criticat el recent nomenament de Santi Vila com a director general d'Aigües de Banyoles i l'ha qualificat com a "nou cas de portes giratòries" al haver tingut tractes a través de l'Agència Catalana de l'Aigua durant la seva etapa com a Conseller.

Segons la CUP, l'Agència Catalana de l'Aigua depenia de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, presidida per Santi Vila fins al gener del 2016. Durant la seva etapa de conseller, Santi Vila va pressionar perquè l'ACA no cobrés el canon de l'aigua a Banyoles. Cal recordar que Aigües de Banyoles és una empresa vinculada a Àngel Dutràs, de Prodaisa, qui està essent investigat pels jutjats de Girona per diversos delictes relacionats amb la gestió de l'aigua i Lluís Coromina, de TEISA, empresa de servei de transport públic amb contractes vigents amb la Conselleria de Territori.



A la vegada, el nomenament de Vila al capdavant de l'empresa del Pla de l'Estany ha coincidit pocs dies després que s'esgotés el termini d'incompatiblitats que estableix la Generalitat de Catalunya pels seus alts càrrecs.



Tots aquests arguments han fet augmentar les suspicàcies dels cupaires, que no han dubtat en qualificar el nomenament com a "nou cas de portes giratòries". Segons Non Casadevall, regidor de la CUP a la ciutat de Banyoles, "ens trobem en un nou cas on polítics volen acabar la seva carrera seient als consells d'administració d'empreses de sectors bàsics com l'aigua". Aquests serveis, ha afegit Casadevall, "haurien d'estar al servei de les persones, i no al servei d'expolítics".