RT (Russia Today) ridiculitza l'Estat espanyol

Els intents espanyols d'acreditar una suposada campanya de desinformació i ingerència internacional orquestrada des de Rússia per influir en el procés independentista català tornen a estavellar-se contra la realitat. Aquest cop al Regne Unit, en el marc d'una comissió creada per investigar la suposada existència d'una campanya de notícies falses durant el Brexit, i determinar si hi ha alguna mena de patró comú que hagi pogut detectar-se en altres processos socials o polítics similars .

La investigació depèn del Comitè Digital, de Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport del parlament britànic, que celebrava dimecres passat la primera sessió de recollida de testimonis, a la qual van ser convidats com "testimonis" David Alandete, sotsdirector del diari El País i principal difusor del rumor d'ingerència russa en el panorama mediàtic espanyol; Borja Lasheras, director adjunt de l'Oficina a Madrid del Consell Europeu de Relacions Exteriors, i coautor de l'informe 'Els Cavalls de Troia del Kremlin', sobre les suposades vies d'influència de Rússia a l'exterior i Mira Milosevich-Juaristi, una investigadora coneguda per defensar la tesi que Rússia està sumida en una guerra informativa amb Espanya, i negar al mateix temps, en diverses ocasions, que hi hagi proves del que afirma. Mira Milosevich–Juaristi és una sociòloga sèrbia que viu a Espanya, molt ben relacionada a Madrid gràcies a les seves relacions personals amb Jon Juaristi, conegut polític basc, que ha passat per tot l’arc parlamentari i extraparlamentari de la societat basca i espanyola, iniciant per ETA, PCE, PSOE per acabar fent conferències per a les FAES d’Aznar (després de ser director de la Biblioteca Nacional i l'Instituto Cervantes durant el seu govern).

L'aportació d'aquests "testimonis" a la comissió va consistir a assenyalar, amb escassa fortuna i menys precisió, una suposada campanya de desinformació existent a Catalunya i els seus vincles amb Rússia. En el seu relat van incloure a Julian Assange, a mitjans de comunicació com RT o l'agència Sputnik (la de la broma sobre Puigdemont-Cipollino a Cospedal), i als altres "actors russos que intervenen a Catalunya" com a part d'una "estratègia" de desinformació.

RT (Russia Today) ha editat un vídeo amb imatges de les declaracions dels agents espanyols al parlament britànic on s'observa la tònica general de la sessió: cada intent que feien aquests 'experts' d'explicar l'estructura i el funcionament de la suposada maquinària d'ingerència russa, quedava reduït a la categoria de mera conjectura quan alguns dels diputats presents els preguntava si hi havia proves al respecte. Les respostes dels representants espanyols s'embolicaven algunes vegades en vaguetats (o amb simple impotència) i sense cap tipus de proves.

En un dels moments que millor capten l'essència d'aquesta sessió, el diputat del partit Laborista, Ian Lucas, va preguntar directament a Borja Lasheras, després de recordar-li la gravetat de les seves acusacions contra el govern rus, i advertir-li que "aquí estem investigant evidències" , si creia que el Govern rus buscava interferir en el referèndum de Catalunya. "Com ja he dit, no tenim proves específiques ...", va respondre el 'testimoni' espanyol, a la qual cosa Lucas va contestar immediatament: "¿Això és un 'no'?". Visiblement incòmode, Lasheras es va veure obligat a admetre: "Això és que no ho sabem".