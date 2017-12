Qui atia l'odi dels uns contra els altres?

És un argument que sempre tenen a la boca els defensors de la “unidad de destino en lo universal”. Que els independentistes fracturen la societat, que els nacionalistes cerquen enfrontar-ne uns als altres, que atien l'odi... fins i tot el ministeri de l'Interior ha obert una pàgina perquè qui vulgui, qui li passi pels nassos, qui pensi amb les vísceres, qui estigui al servici del poder digui o inventi el que sigui, com fa Ciudadanos amb el tema de l'adoctrinament a les escoles. Segur que n'hi ha que també diuen que les escoles, seran els i les mestres, atien l'odi. Han perdut el cap, no saben què diuen, acusen els altres d'allò que ells i elles fan. I això ja fa temps que passa.

Fa unes quantes setmanes la companyia aèria Vueling va deixar en terra dues persones perquè varen parlar en català a la tripulació. Aquestes persones han posat una reclamació així com cal; s'ha de dir que en principi Vueling no va respondre, però una de les dues viatgeres va insistir i finalment ha obtingut resposta: ‘La denegació d’embarcament per part de la màxima autoritat en vol, el comandant, és contemplada en els protocols internacionals aplicables de l’aviació comercial i no comporta cap dret a compensació econòmica.’ La companyia ha afegit que “d’acord amb el certificat d’operador aeri que atorga l’Aviació Civil Espanyola, només tenen l’obligació ‘de fer les notificacions de seguretat en castellà i en anglès’, i que procuren que en tots els vols amb origen o destinació a Barcelona ‘les tripulacions atenguin els passatgers en català’.” Per què en el certificat d'operador aeri no figuren les llengües dels territoris, se suposa que espanyols, que tenen llengua pròpia? Per què totes les lleis i disposicions estan fetes a la contra? No saben que disposicions com aquestes són les que atien l'odi? O no ho volen saber. És molt senzill fer-se el sord i el cec i acusar els altres del que ells en són els únics responsables.

Recordau els ultres, per no dir-los altres paraules, que l'11 de setembre de 2013 varen assaltar el centre cultural Blanquerna, a Madrid, i varen envestir i pegar a les persones que celebraven allà la diada catalana? Idò sapigueu que el Tribunal constitucional, aquell que es dedica a perseguir totes les disposicions que facin olor de catalanes, ha acceptat els recursos d'empara de la defensa i els ha mantingut en llibertat, quan havien estat condemnats a quatre anys de presó, per part del Tribunal suprem. Quan els tribunals de justícia, quins sigui, han enviat més de la meitat del Govern del Principat a la presó i els mantenen allà, el TC, el perseguidor de catalans als quals s'ha penjat el cartellet d''anticonstitucionalistes, exculpa unes persones a les quals tots vàrem veure com vulneraven la llei. Es mantenen presos polítics a la presó, i llavors els que atien l'odi inventen un acudit fàcil i fals per dir que no hi ha presos polítics, sinó que el que hi ha són polítics presos. Quina gràcia!

Quan no han tengut altre recurs per atiar l'odi, el PP i Ciudadanos han volgut fer creure que els que votaven formacions polítiques independentistes era perquè a l'escola els havien adoctrinat. Com que també els ha fet gràcia aquest altre acudit que s'han inventat, han començat a repetir-lo una i una altra vegada fins que han aconseguit que les ràdios, les cadenes televisives i els diaris afins, que són tots els espanyols, se'n fessin ressó i ara ja tothom parla d'adoctrinament. Fins i tot, han reconegut la Catalunya gran, del que ara se'n diu Països Catalans. Tots aquests partits i mitjans de comunicació ho han certificat. Una notícia del diari El Mundo es titulava així: “Así se adoctrina también en las escuelas de las Baleares i en la comnunidad valenciana”. Amb tot aquest enrenou el que pretenen és fer-se càrrec de l'educació per, llavors sí, fer un adoctrinament similar al de l'escola franquista. S'ha vist clarament amb la manera de prendre decisions amb l'excusa de l'article 155 de la Constitució. Record haver-lo llegit i parlaré de memòria, això vol dir que em puc equivocar. Crec que l'únic que deia és que quan el Govern central topàs amb alguna comunitat que no feia el que corresponia, el Govern central podria prendre les mesures que consideràs adequades per tornar a la normalitat. Així que el Govern ha pres les que ha pres i n'hagués pogut prendre unes altres de ben diferents. Ha ofegat l'economia catalana, ha enviat a través de la fiscalia part del Govern català a la presó i una altra part a l'exili, encara que prohibeixen a TV3 que digui això, és a dir, han establert la censura, i han desmantellat de policies i guàrdies civils diferents territoris espanyols per mantenir abundància d'aquests efectius a la colònia rebel. Llavors jo em deman “Qui és que atia l'odi dels uns contra els altres?”