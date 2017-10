Referèndum

La CUP de Tarragona preguntarà sobre una possible comunicació i/o coordinació entre la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional espanyola

Des de la CUP de Tarragona, volen expressar la seva preocupació per les diverses informacions que han anat sorgint respecte l’actuació de la Guàrdia Urbana durant la celebració del referèndum així com en els dies posteriors, que apunten a una possible comunicació i/o coordinació amb el cos de la Policia Nacional. És per això que hem estat demanant explicacions al govern de la ciutat i tornarem a fer-ho en el plenari de demà.

El passat divendres se’ns va fer arribar un informe que detalla l’actuació de la Guàrdia Urbana el dia 1 d’octubre, en el qual només consten intervencions del cos en forma de talls de trànsit. Aquests talls, però, coincideixen amb el desplegament de la Policia Nacional a Campclar, sobre les 9 del matí, i a Imperial Tàrraco i la Rambla Vella ja més cap al migdia. En la Junta de Portaveus del passat dimecres, ja vam preguntar qui va donar l’avís que va motivar aquestes actuacions i se’ns va respondre que es van rebre trucades “de diverses persones”. Considerem que aquesta és una resposta molt vague i poc convincent, sobretot sumant-hi que l’informe no desmenteix en cap moment que el cos s’hagués comunicat amb la Policia Nacional durant la jornada, quan en canvi sí que explicita que no hi havia hagut comunicació i/o coordinació en els dies previs.

A aquests punts pendents de resoldre se n’hi afegeixen d’altres arran de les informacions que s’han anat publicant a diversos mitjans que segueixen en la línia d’una possible comunicació i/o coordinació entre els dos cossos. Hem considerat necessari portar-les al plenari de demà 9 d’octubre i preguntar-les directament a l’alcalde Ballesteros. A banda de demanar si hi va haver o no aquesta comunicació i/o coordinació entre la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional el dia 1 d’octubre, volem que s’esclareixi si són certes les informacions que diuen que el cos de policia local ha estat portant en cotxe a agents de la Policia Nacional perquè algunes taxistes es van negar a prestar-los servei, i també si s’estan prenent represàlies contra les taxistes. També preguntarem la raó per la qual el 3 d’octubre, dia de Vaga General, van ser voluntaris qui van regular el trànsit durant les mobilitzacions i no la Guàrdia Urbana que, en canvi, va fer-ho tan diligentment el diumenge anterior. La CUP de Tarragona creiem indispensable que l’alcalde Ballesteros resolgui tots aquests dubtes, ja que consideraríem d’extrema gravetat que es confirmés una comunicació i/o coordinació entre la policia local i el cos que va agredir tan brutalment les nostres veïnes i veïns.

La CUP de Tarragona volem, també, demanar al sindicat Asemit que es retracti de les paraules publicades en la seva pàgina de Facebook amb les quals acusen la regidora Laia Estrada de “mentir, manipular i enfrontar la Guàrdia Urbana de Tarragona amb els seus ciutadans” arran d’una intervenció que va fer el passat dia 3 en la qual va afirmar que aquest cos “va facilitar” l’actuació de la Policia Nacional. Més enllà dels dubtes que volem que ens resolgui l’alcalde Ballesteros, és evident que aquesta afirmació és certa en tant que la regulació del trànsit la podria haver fet la mateixa Policia Nacional i no era necessària la intervenció de la Guàrdia Urbana.