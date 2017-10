El dia que el poble de Catalunya ha guanyat la seva independència

Així recordarem aquest 1 d'octubre. Un dia en que s'ha celebrat un referèndum d'autodeterminació amb uns resultats que en si mateixos representen un èxit espectacular. Un èxit tan gran (una mica més) que el 9N o el 27S, que si en el seu moment no foren llegits com a tal, no va ser perquè no ho fossin, sinó pel pànic que generava aquest entre la 'classe' política.

Ara, a diferència d'aquelles anteriors conteses, ha estat la gent, el poble, qui ha assumit la responsabilitat principal i amb els seus cossos, amb els cossos de desenes de milers de persones, ha defensat les urnes i ha fet possible el referèndum.

Cap polític català, ni de la resta del món té dret a posar en qüestió la sentència dictada per la immensa majoria del poble de Catalunya: s'ha de proclamar la república catalana aquesta setmana i s'han de negociar els termes del reconeixement internacional d'aquesta.

Qui faci altres càlculs, serà triturat per la Història.