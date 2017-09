1-0

Acte multitudinari a la plaça de Sant Jaume en suport als més 700 alcaldes investigats

Milers de persones s'han aplegat aquest migdia a la plaça de Sant Jaume en solidaritat amb als 712 alcaldesses i alcaldes investigats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre i que s'han trobat a l'Ajuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat.

L'acte, amb una forta càrrega simbòlica, s'ha acabat a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, amb una fotografia que també es va fer abans de la consulta del 9-N: centenars d'alcaldes amb la vara, el Govern i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una imatge d'unitat en favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya.

El president de la Generalitat ha agraït als alcaldes i alcaldesses que no els hagin “tremolat les cames” quan han rebut les citacions judicials per anar a declarar, i en referència a l’afirmació d’ahir del president del govern espanyol que va advertir els catalans que “no subestimin el poder de la democràcia”, Puigdemont ha afirmat davant dels alcaldes: “que no subestimin el poder del poble de Catalunya”.

Abans d'aquestes paraules, hi ha hagut diversos de parlaments d'alcaldes d'arreu, entre els quals el de l'alcaldessa de Llívia, Amposta, Badalona, Berga, el de la de Girona i el de Sabadell, que han condemnat les querelles contra la votació de l'1 d'octubre i han reafirmat el seu compromís amb el referèndum. La presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha denunciat la persecució judicial i ha assegurat que l'Estat ha arribat a llocs que "no es podia ni imaginar".

L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha fey un parlament a l'Ajuntament cap a les 11h al món municipal on ha afirmat que ara “ja no es tracta d’independència sí o independència no, ara es tracta de democràcia” i ha advertit al govern que presideix Mariano Rajoy que al davant “no es trobaran alcaldes i alcaldesses, es trobaran un sol poble que lluitarà en defensa de la democràcia”.