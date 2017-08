Per la ruptura

Reflexió sobre el feminisme en una futura República catalana a Deltebre

El col·lectiu feminista F de Figa de Deltebre va organitzar dissabte 29 de Juliol juntament amb l'ANC Deltebre i amb la sectorial de Dones de l'ANC, un acte conjunt per tal de parlar sobre una futura República catalana feta per i per a totes i tots.L’acte va comptar amb la presència de Bel Olid i Carme Porta i es va dur a terme al Cafè Clàssic de Deltebre, amb la presència d’unes 70 persones aproximadament.

L’objectiu de l’acte era posar sobre la taula l’important paper del feminisme en una futura República catalana, on l’ideal de model de societat pel qual es lluita es totalment igualitari, just i lliure per a totes les persones.

L’acte va consistir en un diàleg conduit per la Bel Olid (escriptora, traductora i professora de llengua) i la política catalana Carme Porta.

Amb aquest acte el que es volia era promoure una reflexió sobre el feminisme dintre de la societat catalana, així com la possibilitat d’obrir un debat real i sincer sobre tot el que comporta el masclisme i com ens afecta, especialment a les dones, en el nostre dia a dia i sobretot, despertar consciències.

El col·lectiu F de Figa valora molt positivament la gran acollida que tenen els actes que organitzen a Deltebre.