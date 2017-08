CatalApp

Els usuaris de la CatalApp valoren més de 7.000 establiments de Barcelona i més de 400 valoracions a Palma

Després de quatre mesos en funcionament, la CatalApp ja compta amb més de 7.000 establiments valorats a la ciutat de Barcelona i més de 400 valoracions a Palma per part dels usuaris. L’aplicació mòbil promoguda per la Plataforma per la Llengua que funciona per a telèfons mòbils Android i iOs serveix per a valorar la responsabilitat lingüística dels establiments. Amb la CatalApp els consumidors poden saber quins comerços tenen una actitud més responsable amb l’ús del català.

Amb més d’11.000 valoracions fetes a la ciutat de Barcelona, hi ha una gran varietat d’establiments que els usuaris consideren que tenen una bona responsabilitat lingüística. En quant a restaurants, les millors valoracions són pel Terra d’Escudella, el Rasoterra i la Cerveseria Catalluna. Pel que fa a les botigues i supermercats, aquelles què, segons els usuaris tenen una millor responsabilitat lingüística són el Decathlon de Ciutat Vella, la Farmàcia Fons, la Pastisseria Cusachs i diversos establiments de Bon Preu d’arreu de la ciutat. D’altra banda, altres establiments i punts d’interès amb molt bones valoracions són els Cines Texas, la Fàbrica Moritz i l’Espai Mallorca. Això significa que aquests establiments tenen una bona atenció oral, escrita o virtual, segons el criteri dels clients i els usuaris. Totes les valoracions i les opinions de cada establiment es poden consultar en temps real a la mateixa aplicació.

Pel que fa a les illes, consideren que els establiments que tenen més responsabilitat lingüística són La Tertúlia Cafè Teatre, la llibreria Quart Creixent, el restaurant El Trispol, el Trens Restaurant Temàtic, i el CineCiutat, segons informa dBalears

La CatalApp permet valorar l’atenció oral, escrita i virtual dels comerços en funció de l’ús que fan de la llengua catalana, i que ha de permetre poder viure 100% en català. Amb aquesta aplicació innovadora, cada usuari registrat pot valorar i comentar l’ús que es fa de la llengua catalana en l’atenció oral, escrita i virtual dels més d’1.500.000 comerços d’arreu dels territoris de parla catalana. L’usuari pot valorar l’ús del català als establiments que desitgi amb un rang de cinc opcions.

La Plataforma per la Llengua pretén impulsar l’ús social de la llengua catalana a partir de la integració social i de fer que el català sigui la llengua comuna per a assegurar-ne la millora de l’estatus legal i la consciència lingüística de la societat. Per això, l’entitat té com a objectiu transformar el panorama actual per a aconseguir que els catalanoparlants tinguem garantit el dret de viure plenament en català.