solidaritat

La CUP i ICV volen que el Consistori tarragoní doni suport al poble del Rif

Els grups municipals d’ICV-EUiA i de la CUP treballen perquè al proper Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona s’aprovi una proposta de declaració institucional a l’Ajuntament de Tarragona en suport al poble rifeny, que protesta per reclamar inversions públiques.

Des del passat mes de novembre de 2016 la població del Rif es manifesta públicament i de forma pacífica per reclamar que el govern central marroquí dugui a terme inversions públiques a la regió. Les protestes i reclamacions s’han intensificat arran de la mort del venedor ambulant de peix, Mohsin Fikri, a Al-Hoceima, quan provava de recuperar el peix que la policia li havia llançat a les escombraries després de decomissar-li.

Les necessitats d’aquest territori passen per reclamar inversions socials en sanitat pública, educació i universitats, més enllà d’una política pal·liativa a l’alta la desocupació laboral que afecta aquest territori.

La voluntat de la CUP i d’ICV-EUiA passa per fer públic i notori el suport del Consistori a la llibertat d’expressió i de reunió, com a elements fonamentals en la defensa dels drets humans, més encara quan totes les reivindicacions del poble rifeny no només són totalment pacífiques, sinó que també tenen un fort component democratitzador.

Sufocar les protestes al carrer han estat un objectiu prioritari de les forces de seguretat del regne del Marroc, que han militaritzat el territori des de 1958 i, darrerament, han procedit a les detencions de persones que, públicament, han reclamat millores per al Rif i han rebutjat la repressió de l’Estat.