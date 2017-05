Alliberament nacional

La reconstrucció del País València passa per qüestionar el règim del 78

Aquest dimarts, dins la programació de la XIII Setmana cultural organitzada per l’Espai País Valencià de Barcelona, es va fer la presentació de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaD). L’acte va tindre lloc a Casa València, amb les intervencions de Toni Infante, Consol Barberà, Toni Terrones i Oriol Artero.

Segons els membres de la PDaD, l’actual arquitectura política que ens governa no és fruit de la lliure decisió del nostre poble. Els valencians i les valencianes no disposen de les eines i els recursos per a poder materialitzar qualsevol alternativa. Es necessiten totes les llibertats reivindicades per mostrar-nos davant l’Estat, la Unió Europea i els fòrums internacionals com allò que realment són.

Antoni Infante va afirmar que el País Valencia històricament ha segut i encara és un espai de confrontació de dos models sòcio-culturals que operen sobre una realitat molt concreta i fortament condicionada per eixa confrontació i que per a començar a superar-ho ha segut necessari bastir un discurs que partia de tres elements:

A) Que fer fora al PP de les principals institucions havia segut una condició necessària, imprescindible, per a començar a redreçar el país, però que no era una condició suficient.

B) Que la necessària denuncia i lluita contra la corrupció havia d’anar acompanyada d’un qüestionament del model socioeconòmic i cultural del PP i del franquisme subjacent.

C) I que la reconstrucció del País València ha de fer-se a partir de qüestionar tota l’estructura jurídica i política emanada del règim del 78, com és l’Estatut d’autonomia, l’infrafinançament, l’espoli estructural de més del 6% anual, una llei electoral amb una barrera del 5% que dificulta l’arribada a les Cors, la prohibició constitucional de la possibilitat de federar-se entre diferents comunitats autonòmiques, el menysteniment de tota la nostra llengua i cultura, etc.

, va senyalar que la PDaD agrupa ja a centenars de persones implicades com a sòcies i treballant de diferents formes en més de 10 assemblees comarcals, i diverses sectorials entre elles la del col·lectiu jove. La PDaD la va definir com una entitat cívica transversal, unitària i participativa que treballa per a que el poble valencià puga decidir el present i el futur del País Valencià.

Segons va afirmar Toni Terrones, la Plataforma naix com a resultat de la societat civil, i que "des d’eixe espai recorrerem una part important del camí, conjuntament amb altres agents com els partits polítics, els sindicats i les entitats culturals, des de la respectiva autonomia i des del respecte als diferents camps d’intervenció".

Terrones va continuar explicant que al País valencià s’ha produït un canvi espectacular amb l’eixida del govern d’una dreta amb més de 20 anys de majories absolutes i ara cal treballar per assegurar la no reversibilitat i reforçar i potenciar els canvis iniciats.

Per la seua part Consol Barberà va definir la PDaD com un moviment representatiu de la societat valenciana. "Els valors que defensem responen als interessos de la immensa majoria social i per tant a poc a poc i de manera cada vegada més intensa un gran nombre de persones i col·lectius senten atracció per els objectius que es busquen, les accions que s’organitzen en comú amb els i les altres i que es pretenen dur a terme"

Enrelació al procés independentista que es viu a Catalunya, Infante va informar que "al País Valencià es segueix amb molta simpatia i que exercirem la nostra solidaritat i suport en tot moment que siga necessari. Per al PV el procés està sent molt positiu perquè evidencia que serveix per a millorar les condicions de vida de la gent. La PDaD dóna suport al Pacte Nacional pel Referèndum".

Les exposicions van ser seguides d’un intens debat entre tota la gent assistent.