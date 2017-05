Infraestructures

La JODaD i la PDaD del PV se sumen a la mobilització "Volem Tren" a Dénia

Els 43 anys fa del desmantellament de la línia de tren Dénia-Carcaixent que unia les capitals de La Marina Alta i la Safor amb el cap i casal ha generat segons els Joves Pel Dret a Decidir del País València (JODa) "quatre dècades d'aïllament d'una comarca que nega el dret al desplaçament a la majoria de la població amb capacitats econòmiques limitades. Condemna a milers d'estudiants que hem de desplaçar-nos per carretera, amb les despeses econòmiques i el perill que això comporta, a les universitats de les grans ciutats com Alacant o València, així com a les persones treballadores que podrien anar a treballar a les capitals de La Safor o La Marina amb transport públic. I per no parlar del transport de mercaderies que acabaria de desenvolupar el potencial industrial d'algunes ciutats de l'eix Marina-Safor i l'uniria amb Alacant, ajudant a reteixir l’entramat productiu a les comarques centrals del País Valencià per combatre un model econòmic cada cop més tercialitzat i vinculat al turisme desmesurat de sol i platja"

També assenyale els joves que "No entenem l'aïllament d'una comarca amb tan gran potencial en plena era de les comunicacions, on es parla de connectar grans ciutats amb línies d'alta velocitat però es manté marginades línies amb reivindicacions històriques com la de Dénia-Gandia. L’Estat centralista continua amb la seua política d’inversions radial i menyspreant al poble valencià, continua oblidant l’arc Mediterrani com un espai de relacions econòmiques, socials i polítiques, continua dividint les nostres comarques amb una estratègia de desgast, divisió i submissió cap al nostre poble"

Manifesta que com a jovent del País Valencià "no podem esperar passius i complaents front a la negació del nostre futur i la precarització de les nostres vides, hem de respondre amb organització i mobilització per combatre la falta d’inversions i d’estructures per garantir els nostres drets"

Així doncs des de la Plataforma pel Dret a Decidir al País Valencià i els Joves pel Dret a Decidir (JODaD) fan una crida participar en la concentració del divendres 5 de maig a les 19h al Carrer la Via de Dénia , és l’hora de fer realitat les promeses d’un futur per al nostre poble, és l’hora d’exigir els nostres drets, ni muts, ni a la gàbia .