Fermin Muguruza i Matt Sakakeeny a la inauguració de la Fira Literal 2017

Aquest divendres a les 19h., l'Ateneu Harmonia acollirà l'acte inaugural de la tercera edició de la Fira Literal amb Fermin Muguruza i Matt Sakakeeny autor del llibre Sigue Adelante. A continuació la Projecció del documental: "Nola?" de Fermin Muguruza.

La tercera edició de la fira serà a Barcelona, a l’antic complex fabril Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 del barri de Sant Andreu del Palomar, els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017. Una fira oberta al públic, de caràcter gratuït amb la intenció de connectar els diferents projectes editorials independents i llibreries de llibre polític amb un públic lector amb inquietuds polítiques i culturals.

Aquest any, la tercera edició de la fira, comptarà amb la col·laboració de més de 60 editorials i llibreries. Un espai de trobada i mostra del mercat editorial d’esquerres, que pretén anar més enllà d’una fira de llibres polítics. Una fira on els mitjans de comunicació, els llibres i les editorials crítiques siguin les protagonistes però que, alhora, no s’exclogui a ningú.

La fira es consolida amb la tercera edició creixent en en estructura, recursos i equip humà amb col·laboracions especials i significades com Leila Khaled i Guy Standing. També es comptarà amb la presència de personalitats com David Segarra, Anna Gabriel, Fermin Muguruza, Hedoi Etxarte, Mari Luz Esteban, Aina Torres, Rafa Burgos, Mireia Sentís, i molts altres...