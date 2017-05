Bombetes solidàries

Benito Muros era un empresari que tenia por a volar. Per superar aquesta por, va treure's el títol de pilot d'aviació civil. Viatjant als Estats Units amb la seva família, va anar a Califòrnia, passant just per davant del parc de bombers de Livermore, on hi ha una bombeta encesa gairebé ininterrompudament des del 1901. La que havia de ser una visita d'un parell de setmanes, un cop la resta de la família va tornar a casa, es convertí en una estada d'uns mesos, per tal d'estudiar com és possible que una bombeta duri tant de temps, tenint en compte l'escassa durada de les actuals.

Benito Muros va descobrir l'obsolescència programada, l'anticipació de la vida útil dels productes fabricats, realitat que va començar justament amb un pacte entre els diferents fabricants de bombetes. Cada any es llencen 7000 milions. Suposa un gran malbaratament de recursos naturals i la creació d'abocadors immensos, sobretot en el Tercer Món, tal com va reflectir després el documental Comprar, llençar, comprar.

Aquest empresari va decidir fabricar com a símbol unes bombetes amb les següents característiques: molt llarga durada, molt baix consum, amb materials no contaminants (no contenen plom ni mercuri), no perjudicials per la salut, reparables i actualitzables, donant feina a tallers de proximitat, íntegrament fabricades a Catalunya, sense deslocalitzar llocs de treball a països sense drets laborals ni socials, ni importar matèries primeres que farien servir un petroli el control del qual genera guerres i amb personal amb risc d'exclusió social.

Superant diferents obstacles, actualment presideix la Fundació FENISS, que atorga la certificació ISSOP a empreses i entitats que fabriquen Sense Obsolescència Programada (SOP), entre elles Light and Life, el seu darrer projecte empresarial de bombetes SOP; Prososphera, que també fabrica bombetes SOP i bateries de llarga durada; i fins i tot la multinacional Casio, amb projectors d'imatges molt més persistents.

Com exemple de solidaritat amb la nostra economia i el medi ambient, Light and Life treu al mercat la bombeta Actua Vida E27, que pot durar 90 anys sense cap problema. Consumeix un 90% menys que les incandescents, 72% menys que les florescents i 20% que la resta de bombetes LEDs. S'han fabricat unes primeres quinze, aplicant-les nombroses proves d'estrès i continuen donant llum com el primer dia. Els seus beneficis aniran a parar a organitzacions com Projecte Àmber i Càritas que inverteixen en projectes solidaris d'Àfrica i de l'Estat espanyol, tot reivindicant la data del 18 de juny, aniversari de la centenària bombeta de Livermore, com Diada Mundial per un Món Sense Obsolescència Programada.