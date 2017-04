El procés cap a la República Catalana i els valors democràtics

És de domini públic que la Constitució espanyola de la Transició va ser redactada des de la foscor d’una sala tancada i sota el control censor d’una oligarquia autoritària hereva del nacional-catolicisme franquista. És per això que a l’estat espanyol hi ha l’escassa qualitat democràtica que té, i que el govern espanyol i el tribunal constitucional es neguen a reconèixer el dret de milions de persones de Catalunya -que ho demanen reiteradament- a decidir democràticament si volen seguir sent súbdits de la monarquia espanyola, decadent i ofegada per la corrupció, o ciutadans d’una República catalana que volen construir col·lectivament.

Les més d’un milió i mig de persones que de manera tenaç, en els darrers 5 anys, han anat sortint al carrer pacíficament cada Onze de Setembre per manifestar la seva voluntat de crear a Catalunya una nació independent no tenen el dret a que aquesta reivindicació es pugui decidir en un referèndum vinculant i democràtic?

Es pot acceptar que pel fet d’haver donat suport massivament al 9N un tribunal polititzat inhabiliti simbòlicament a més de 2 milions de persones, i d’una manera efectiva als seus representants electes, per haver fet ús d’un valor democràtic com és el dret a votar?

Es fa evident que ens trobem davant d’una democràcia que és aparent i sobre paper, i, tal com la història ens ensenya, quan la democràcia no pot ser realment exercida i no hi han mecanismes democràtics de control efectiu sobre l’ús del poder, els governants acaben esdevenint dèspotes i els ciutadans súbdits condicionats a obeir i a votar a qui i el que els indiquin, en un procés alienador.

I és que només des de l’exercici d’una democràcia plena i autèntica és possible controlar que l’acció del govern i del parlament estiguin al servei de tota la ciutadania, i no d’una oligarquia influent, i, també, fer que els electes puguin ser revocats quan no compleixin els compromisos adquirits en els seus programes electorals.

Sense una total transparència en els afers públics no és possible evitar ni combatre la corrupció de les persones que ostenten qualsevol tipus de poder. I així, mentre a l’estat monàrquic espanyol aquesta transparència, pròpia d’una democràcia consolidada, ni existeix ni se l’espera, a la República Catalana que construirem s’hi establiran els mecanismes de control i de transparència necessaris per poder evitar i combatre la corrupció.

Perquè serà des del més absolut respecte als valors democràtics que construirem el país lliure i la societat realment justa que volem i necessitem, i en la qual les nostres opinions i les nostres demandes hi trobaran acolliment i resposta. Sóc dels que creuen fermament que els ciutadans tenim el dret a decidir sobre tots els assumptes que ens afecten i que ningú ens pot usurpar aquest dret, i, també, que ningú es pot emparar en la seva representativitat electiva per negar-nos la nostra participació activa en els assumptes col·lectius.

El reconeixement internacional de la nostra independència ens vindrà més pels nostres fets que no pas per lleis que ens la puguin permetre. Donem, doncs, a conèixer a tothom, dins i fora del nostre país, que a la República Catalana sí que tots els valors democràtics seran respectats i aplicats, i seguim fent que el procés en sigui un bon exemple.

Lluís Vila i Blanché, membre de Drassanes per la República Catalana