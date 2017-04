Laboral

Denuncien que les treballadores del servei de neteja de Son Llàtzer continuen sense cobrar

El sindicat CGT-Balears ha denunciat en un comunicat que les treballadores del servei de neteja de l’hospital Son Llàtzer de Palma continuen sense cobrar el sou, una situació reiterada durant els darrers mesos. La companyia que gestiona el servei de neteja de l’hospital és Klüh Linaer.

El comunicat apunta que "Malgrat totes les promeses que es van fer fa dos mesos sobre els retards en cobrar la nòmina d'aquests treballadors, la situació s'ha repetit, amb l'agreujant que la més ràpida solució seria el dia 18 pels festius de setmana santa." I que "Ni a l'empresa ni a l’Insalud els interessa solucionar aquest problema."

El sindicat adverteix que aquestes treballadores porten a terme una feina "de vital importància", i que es pretén subcontractar "una empresa privada que no està capacitada per a aquesta funció."

Una empresa escanyapobres

L'Ara Balears informa que s'han reproduït diversos conflictes amb l'empresa que gestiona aquest servei, Klüh Linaer: al desembre passat es va donar a conèixer el fet que les treballadores anaven caminant fins a l’hospital perquè no podien pagar l’autobús, a causa del retard del pagament de les nòmines. Al març, algunes treballadores van sol·licitar que els donessin el sobrant dels menjars de l’hospital per atenuar la seva situació, demanda que va ser denegada per l'empresa que no compleix en els pagaments de les nòmines.

Les treballadores van convocar una vaga al gener, per denunciar els impagaments de les nòmines de desembre i de la paga extra de Nadal; però finalment la vaga es va anul·lar per un acord entre l’empresa i CCOO.