Telefèric en lluita TMB

Els treballadors del Telefèric de Montjuïc convoquen vaga durant la Setmana Santa

Així doncs, els dies 14 i 15 d'abril el Telefèric romandrà tancat amb l'objectiu de poder negociar un nou acord

Els treballadors i treballadores han una vaga durant la Setmana Santa vista la falta de resposta per part de l'empresa a totes les demandes proposades pel grup de negociació.

Així doncs, els dies 14 i 15 d'abril el Telefèric romandrà tancat amb l'objectiu de poder negociar un nou acord que inclogui millores socials, equiparació de les condicions dels seus treballadors amb la resta de companys de les altres empreses del grup i canvis salarials.

Segons el Comitè de Vaga, durant els mesos anteriors a aquesta convocatòria, els treballadors i les treballadores de “Projectes i serveis de la mobilitat SA” (Telefèric de Montjuic, tercera empresa del grup TMB després de Metro i Bus) ham intentat infructuosament pactar un nou conveni/acord marc amb la direcció de la nostra empresa, acord que resta caducat des de desembre de 2016.

Han estat diverses reunions des del mes de Gener de 2017, en les quals la representació dels treballadors ha ofert una plataforma per tractar alguns temes en el nou acord, sense que la representació de la direcció hagi, a dia d’avui, presentat cap proposta ni intent concret de negociar sobre cap tema ni demanda proposada.

Fins i tot, afirma el Comitè, "s’han negat a realitzar actes en les reunions. Les propostes dels treballadors i treballadores es concentren en temes socials(ajuda per fills/persones a càrrec, passi de lliure circulació per utilitzar el transport públic) i salarials (pèrdua de poder adquisitiu després de congelacions salarials, festius oficials, antiguitat).

Puntualitza, que el Telefèric és una instal·lació que té uns beneficis anuals de quasi 5 milions d’euros nets, en el context d’una empresa on una part important de la direcció sobrepassa els 100.000€ de sou anual, i alguns 200.000.

"Mentre això passa, se’ns nega als treballadors/es el poder adquisitiu més bàsic (la inflació ja és del 3%), optar a ajudes socials o cobrar un plus quan per Nadal o Reis ens toca treballar, cosa que a la majoria d’empreses (incloses les del propi grup) tenen. Ni tan sols es vol tractar els temes proposats per la representació dels treballadors. Ni en proposen ells, provocant un bloqueig inacceptable. Si una empresa amb benefici milionaris no apuja els salaris de la seva plantilla (al no fer-ho ens aboca a una pèrdua del poder adquisitiu, recordem IPC 3%), qui ho farà?", remarca el Comitè.