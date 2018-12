14/10/2014 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona Deia que ens volia portar a Ítaca, però ens hem quedat encallats a les Illes Medes Artur Mas ha popularitzat els darrers anys les metàfores marineres. En aquest moment tant important de la seva carrera política, no volia deixar de sumar-me a aquesta entranyable fília. L'article que llegiu no pretèn altra cosa que intentar situar en quines coordenades ens trobem ara mateix...

08/09/2014 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona Quo Vadis, Podemos? Els inicis Podemos va néixer oficialment l'11 de març de 2014 (1), si bé també es considera com a data fundacional el 16 de gener de 2014, per tant fa ja 8 mesos del naixement d'aquest projecte polític. Un temps de vida molt reduït per valorar amb perspectiva una expressió política, ja que encara...

15/01/2014 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona La CUP "egoista i poc solidària" no vol demanar permís a Espanya per ser una nació lliure Aquest és el retrat que ens ofereix el portaveu del Govern, senyor Francesc Homs (CIU): una CUP "egoista i poc solidària" per no votar la demanda del dret a fer consultes al Congrés dels Diputats. Una demanda que és absolutament absurda perquè és sabut que el Congrés té una majoria del PP que ens...

29/10/2013 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona Efectivament ho volem tot. En resposta a l’article d’en Salvador Cardús Avui ens llevàvem amb un article curiós d'en Salvador Cardús de títol "Tot, tot i tot" (que podreu trobar en paper a la contraportada del diari o en format digital aquí (1)). La funció de l'article és, encara que no ho explicita enlloc, atacar el discurs de la CUP i de l'esquerra independentista en...

05/09/2013 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona El "sí crític" de la CUP nou mesos després: el temps ens dona la raó Com va dir en Quim Arrufat, diputat de la CUP-AE al Parlament de Catalunya, "O consulta o el major frau de la història d'aquest país des de la transició". Ho deia el març d'enguany, en el debat sobre la iniciació d'un diàleg amb el Govern de l'Estat per celebrar la consulta.El gener de 2013 hi va...

06/08/2013 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona Siusplau, més política a l’esport i a la festa Un dels debats que està darrerament sobre la taula és si es pot (és a dir, si els i les esportistes poden) fer política en el món de l'esport. El primer que a hom li ve al cap és la Roser Tarragó, oriünda de Mataró i atacada per haver posat una estelada al seu compte de Twitter personal. També penso en el FCB fent campanya "pro-pau" a Israel, quan tots i totes sabem que és difícil parlar de pau a Israel quan s'ha ocupat territoris per la força dels tancs. Recordo també el rebombori que es va...

10/07/2013 Per Eudald Calvo, regidor per la CUP a Argentona Durant les vagues, el piquet patronal és molt més efectiu que el piquet de treballadors Un dels debats que surt sovint quan hi ha una vaga general és la suposada por que la gent té al piquet dels treballadors i que li impedeixen d'anar a treballar durant la vaga i totes aquestes coses que ens explica La Vanguardia sovint. La realitat és que la gent no ho veu així, al CIS em remeto. Segons una enquesta realitzada pel CIS a 1873 persones a Catalunya (per tant, una quantitat considerable d'enquestats), el 28,3% de la gent va fer vaga contra el 54,8% que va anar a treballar. Tot això...