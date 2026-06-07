Una macroenquesta revela un ampli suport a una vaga general per lhabitatge i els salaris a Catalunya

La majoria de la població catalana es mostra favorable a participar en una vaga general per fer front a l’encariment del cost de la vida. Aquesta és una de les principals conclusions provisionals de la macroenquesta impulsada per la campanya Viure ens costa la vida, que aquest dissabte ha recollit més de 9.500 respostes en 42 municipis d’arreu de Catalunya.
Segons els resultats provisionals, un 82,2% de les persones enquestades asseguren que estarien disposades a secundar una vaga general per abaixar per llei els preus de l’habitatge. Només un 7,7% s’hi mostren contràries, mentre que un 10,2% expressen dubtes o no responen.
El suport és igualment elevat davant la possibilitat d’una vaga general per garantir que els salaris augmentin al mateix ritme que la inflació: un 81,8% de les persones consultades hi donen suport.
L’enquesta també mostra un ampli consens en relació amb diverses mesures per combatre l’augment del cost de la vida. Un 91,2% es declara favorable a limitar per llei els preus dels lloguers i de l’habitatge, un 89% defensa establir topalls als preus dels productes bàsics com els aliments o l’energia, i un 93,2% reclama que salaris i pensions s’actualitzin d’acord amb la inflació.
Pel que fa a l’impacte de la situació econòmica, un 69,9% dels enquestats afirmen haver hagut de renunciar a despeses a causa de l’augment del cost de la vida. D’aquests, un 31% asseguren que les retallades han afectat necessitats bàsiques com l’alimentació o el transport.
La iniciativa ha mobilitzat prop de 1.800 voluntaris, que han recorregut carrers, places i domicilis de 42 municipis catalans per recollir l’opinió de la ciutadania. Fins a les cinc de la tarda s’havien processat 9.527 respostes vàlides, d’un total superior a les 10.000 enquestes iniciades.
La campanya està impulsada per la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, formada per diverses organitzacions sindicals i d’habitatge, entre les quals el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la CGT, la CNT, la COS, la IAC i la La Intersindical-CSC, entre d’altres.