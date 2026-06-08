Menys turisme, més vida crida a «col·lapsar» Palma en la manifestació contra la massificació turística del 26 de juliol

La plataforma Menys turisme, més vida ha fet una crida a la ciutadania a omplir els carrers de Palma el pròxim 26 de juliol en una gran manifestació contra la massificació turística. Els convocants aspiren a «col·lapsar» la ciutat per denunciar els efectes d'un model econòmic que, segons afirmen, està deteriorant les condicions de vida de la població resident i agreujant la crisi de l'habitatge a Mallorca.
Durant un acte celebrat aquest diumenge als peus de la Seu, els portaveus de la plataforma han advertit que l'estiu de 2026 podria marcar un nou rècord de saturació. En aquest sentit, han alertat especialment de l'impacte que pot tenir l'eclipsi solar total previst per al 12 d'agost, que consideren que s'ha convertit en un nou reclam promocional per a la indústria turística.
Segons els convocants, la pressió turística es fa sentir cada vegada més en aspectes quotidians com l'accés a l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i la conservació del territori. La plataforma sosté que el malestar social ja no és un fenomen estacional, sinó una realitat permanent que afecta el conjunt de l'any.
Menys turisme, més vida ha criticat les polítiques impulsades per les diferents administracions i ha acusat els governs balear, insular i estatal de continuar apostant pel creixement turístic malgrat els seus impactes socials i ambientals. També ha qüestionat mesures com la limitació de vehicles anunciada per a Mallorca, que considera insuficient per afrontar els problemes estructurals derivats de la massificació.
La plataforma vincula directament l'emergència residencial amb l'expansió del model turístic i denuncia que una part important del parc d'habitatges està sent absorbit pels lloguers turístics i per l'especulació immobiliària. Segons els seus portaveus, aquesta situació expulsa els residents del mercat de l'habitatge mentre augmenten les dificultats per accedir a un lloguer assequible.
Els convocants han anunciat que la mobilització del 26 de juliol serà l'acte central d'un estiu que qualifiquen de «més combatiu» i han avançat noves accions de protesta contra la saturació turística durant les pròximes setmanes.