Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Alerta per noves ampliacions de granges porcines a Cantallops mentre creix l'oposició veïnal

Alerta per noves ampliacions de granges porcines a Cantallops mentre creix l'oposició veïnal

Entitats ecologistes i veïnals alerten de l'impacte ambiental de les ampliacions previstes a les granges Molas i Mas Llovet, a Cantallops, i denuncien que consolidarien un model ramader insostenible en una zona vulnerable per contaminació de nitrats. Paral·lelament, ha nascut la plataforma Albera Lliure de Purins per defensar el territori i frenar nous projectes d'expansió porcina.

14/06/2026 Territori

L'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà ha denunciat les ampliacions previstes a les granges Molas i Mas Llovet, al municipi de Cantallops, a l'Alt Empordà. Segons l'organització ecologista, els projectes incrementaran notablement la pressió sobre els recursos hídrics i agreujaran els problemes de contaminació per nitrats en una zona ja considerada vulnerable.

Pel que fa a les Granges Molas, el projecte impulsat per Ramadera Montpedrós SL preveu la construcció de tres noves naus i l'ampliació de les dues existents fins a assolir una capacitat total de 5.600 places de porcí. Segons les dades facilitades per l'entitat, això comportaria un consum anual de 9,7 milions de litres d'aigua i una producció d'uns 27.000 litres de purins diaris. IAEDEN recorda que aquestes instal·lacions ja han estat objecte de denúncies per presumpts incompliments normatius i per diversos episodis recents de vessaments de purins a cursos fluvials.

D'altra banda, la granja del Mas Llovet està executant una ampliació que permetrà arribar a 1.999 places de porcí d'engreix. El projecte preveu un consum de gairebé 3 milions de litres d'aigua anuals i una generació superior als 4,2 milions de litres de purins cada any. L'entitat ecologista considera que la instal·lació incompleix diverses limitacions urbanístiques i ambientals, motiu pel qual ha interposat un recurs contenciós administratiu.

Les entitats denuncien que aquestes ampliacions es produeixen en un municipi de només 367 habitants que, un cop executats els projectes, superaria les 7.000 places de porcí. També alerten que el pou municipal presenta concentracions de nitrats superiors als límits recomanats per al consum humà, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, la cabana porcina de l'Alt Empordà va créixer en més de 75.000 caps entre els anys 2010 i 2021, passant de 405.967 a 483.264 porcs. Les entitats consideren que aquesta tendència és incompatible amb la preservació dels recursos naturals, especialment en un context de sequera i sobreexplotació hídrica.

Neix la plataforma Albera Lliure de Purins

Davant aquesta situació, veïns i entitats han impulsat la plataforma Albera Lliure de Purins, que té com a objectiu defensar el territori davant l'expansió de la ramaderia intensiva i els seus efectes sobre l'aigua, el medi natural i la qualitat de vida dels municipis de l'Albera.

La nova plataforma impulsarà pròximament, conjuntament amb IAEDEN-Salvem l'Empordà, una campanya de recollida de fons per afrontar les despeses derivades del contenciós administratiu presentat contra l'ampliació de la granja del Mas Llovet. La iniciativa s'ha marcat com a objectiu reunir 15.000 euros.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convocada una manifestació a Sabadell per defensar el riu Ripoll de l'especulació urbanística
  2. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  3. "La Flama" dedica la seva biblioteca a Joan Rocamora, referent de compromís, cultura i llibertat
  4. Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible
  5. Quan la política deixa de pensar el país
  6. L'Hospitalet rememora el segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció de resistència contra el franquisme
  7. La vaga indefinida de Biblioteques suma suports sindicals i socials
  8. La família de Blanca Serra manté la batalla judicial per identificar els responsables de les tortures a Via Laietana
  9. Quan la pluja no pot apagar el foc
  10. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid