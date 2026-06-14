Alerta per noves ampliacions de granges porcines a Cantallops mentre creix l'oposició veïnal

L'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà ha denunciat les ampliacions previstes a les granges Molas i Mas Llovet, al municipi de Cantallops, a l'Alt Empordà. Segons l'organització ecologista, els projectes incrementaran notablement la pressió sobre els recursos hídrics i agreujaran els problemes de contaminació per nitrats en una zona ja considerada vulnerable.
Pel que fa a les Granges Molas, el projecte impulsat per Ramadera Montpedrós SL preveu la construcció de tres noves naus i l'ampliació de les dues existents fins a assolir una capacitat total de 5.600 places de porcí. Segons les dades facilitades per l'entitat, això comportaria un consum anual de 9,7 milions de litres d'aigua i una producció d'uns 27.000 litres de purins diaris. IAEDEN recorda que aquestes instal·lacions ja han estat objecte de denúncies per presumpts incompliments normatius i per diversos episodis recents de vessaments de purins a cursos fluvials.
D'altra banda, la granja del Mas Llovet està executant una ampliació que permetrà arribar a 1.999 places de porcí d'engreix. El projecte preveu un consum de gairebé 3 milions de litres d'aigua anuals i una generació superior als 4,2 milions de litres de purins cada any. L'entitat ecologista considera que la instal·lació incompleix diverses limitacions urbanístiques i ambientals, motiu pel qual ha interposat un recurs contenciós administratiu.
Les entitats denuncien que aquestes ampliacions es produeixen en un municipi de només 367 habitants que, un cop executats els projectes, superaria les 7.000 places de porcí. També alerten que el pou municipal presenta concentracions de nitrats superiors als límits recomanats per al consum humà, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, la cabana porcina de l'Alt Empordà va créixer en més de 75.000 caps entre els anys 2010 i 2021, passant de 405.967 a 483.264 porcs. Les entitats consideren que aquesta tendència és incompatible amb la preservació dels recursos naturals, especialment en un context de sequera i sobreexplotació hídrica.
Neix la plataforma Albera Lliure de Purins
Davant aquesta situació, veïns i entitats han impulsat la plataforma Albera Lliure de Purins, que té com a objectiu defensar el territori davant l'expansió de la ramaderia intensiva i els seus efectes sobre l'aigua, el medi natural i la qualitat de vida dels municipis de l'Albera.
La nova plataforma impulsarà pròximament, conjuntament amb IAEDEN-Salvem l'Empordà, una campanya de recollida de fons per afrontar les despeses derivades del contenciós administratiu presentat contra l'ampliació de la granja del Mas Llovet. La iniciativa s'ha marcat com a objectiu reunir 15.000 euros.