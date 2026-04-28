La CUP i la comunitat educativa denuncien la presència de policies de paisà als centres educatius

La diputada de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i Edu Baeza, membre de l’Assemblea Educativa de l’Hospitalet de Llobregat, han denunciat la decisió del Govern de desplegar policies de paisà en centres educatius de màxima complexitat, una mesura que ha generat un ampli rebuig dins la comunitat educativa.
“És una mesura racista, punitiva i estigmatitzadora”, ha afirmat Castillejo, que ha criticat que l’executiu opti pel control policial en lloc de reforçar els recursos educatius. En la mateixa línia, Baeza ha alertat que aquesta política “no resol cap problema estructural” i contribueix a assenyalar l’alumnat més vulnerable.
Ambdues veus han coincidit a reclamar un augment dels recursos humans i materials als centres, així com més suport als equips docents per fer front a situacions de complexitat social.
“L’escola catalana no necessita policies, necessita més professionals i més recursos”, han remarcat, tot exigint un canvi de rumb en les polítiques educatives.