Convocada una concentració a Barcelona contra latac a la flotilla solidària amb Gaza

Convocada una concentració a Barcelona contra latac a la flotilla solidària amb Gaza

Diversos col·lectius han convocat una concentració aquest dijous a Barcelona després de l’atac a la Global Sumud Flotilla, en una crida a respondre al carrer davant l’escalada del conflicte a Palestina.

30/04/2026 Internacional

La CUP Barcelona ha difós la convocatòria, que tindrà lloc a les 19 h a la plaça de Sants, amb el lema “Han atacat la flotilla, totes al carrer!”.

Segons els impulsors, l’atac contra la flotilla solidària —destinada a trencar el bloqueig de Gaza— és també “un atac contra el poble palestí”. En aquest sentit, denuncien la situació de les persones retingudes i exigeixen el seu alliberament.

La mobilització s’emmarca en una crida més àmplia a “trencar el bloqueig de Gaza” i “aturar el genocidi”, així com a denunciar la complicitat internacional i reclamar l’embargament d’armes.

La convocatòria s’estén també a altres municipis, amb concentracions davant dels ajuntaments, en una jornada de resposta coordinada en solidaritat amb Palestina.

