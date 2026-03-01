Llibertat.cat
La crisi de lhabitatge esclata als carrers davant un model especulatiu sense blindatge institucional

La crisi de lhabitatge esclata als carrers davant un model especulatiu sense blindatge institucional

El moviment per l’habitatge alerta que la crisi residencial és el resultat d’un model especulatiu consolidat i d’una arquitectura institucional que no blinda el dret a l’habitatge al país.

01/03/2026 Territori

Amb pancartes sota el lema “Prou als desnonaments”, la plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha omplert aquest dissabte per denunciar la situació límit que viu el país en matèria d’habitatge i assenyalar directament la responsabilitat política en la caiguda de la moratòria antidesnonaments al Congrés espanyol, evidenciant novament els límits de decisió sobre una qüestió social que afecta de ple el país.

La concentració, convocada per la PAH, el Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha convertit la plaça en un clam col·lectiu contra una decisió parlamentària que, segons denuncien, prioritza els interessos dels grans propietaris per damunt del dret a l’habitatge. Les entitats remarquen que el fet que una mesura social de primer ordre depengui d’una votació al Congrés espanyol posa en evidència els límits de l’autogovern en matèria d’habitatge i la manca d’eines pròpies per garantir drets bàsics al país.

Les organitzacions convocants han insistit que la crisi de l’habitatge no és conjuntural sinó estructural, fruit d’un model que ha convertit el dret a l’habitatge en un actiu financer sotmès a la lògica especulativa. En aquest sentit, han denunciat que la dependència de decisions preses en l’àmbit estatal limita la capacitat real de desplegar polítiques pròpies que blindin el dret a l’habitatge i protegeixin els sectors més vulnerables.

Durant la concentració, portaveus del moviment han advertit que la fi de la moratòria pot accelerar una nova fase d’inestabilitat residencial i han reclamat mesures estructurals com la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, la reducció obligatòria de preus en zones tensionades i la fi dels mecanismes que, sota fórmules com els lloguers de temporada o els colivings, contribueixen a l’expulsió de veïnat.

La mobilització evidencia que el conflicte per l’habitatge continua obert i que, davant la manca de blindatge institucional efectiu, el carrer es manté com a espai de pressió i denúncia davant un model que, segons el moviment, prioritza el benefici privat per damunt d’un dret fonamental.

