LSTEI reclama que es paguin els endarreriments de quilometratge al personal docent

Ensenyament
LSTEI reclama que es paguin els endarreriments de quilometratge al personal docent

Hi ha professionals que han hagut d’avançar entre 1.500 i 1.800 euros. La Conselleria encara deu partides del curs passat

24/03/2026 Educació

L’STEI denuncia que la Conselleria deu un munt de doblers, per exemple en concepte de quilometratge, al personal docent des del mes de setembre i alguns mesos del curs passat en alguns casos. Aquest deute de quilometratge inclou els CEP, EOEP, EAP, entre d’altres.

El sindicat considera inadmissible que aquests professionals, que a més fan servir el vehicle particular, hagin hagut d’avançar de la seva butxaca entre 1.500 i 1.800 euros en alguns casos, per la negligència de l’Administració, que té tan poca cura d’aquest personal imprescindible per a un ensenyament de qualitat.

Una situació que ara mateix es veu agreujada per l’increment dels costos a causa del context bèl·lic que vivim, malgrat les mesures del Govern de l’estat.

L’STEI exigeix que es deixin de tudar recursos en un Pla segregador que cap entitat del món educatiu va reclamar i es destinin a pagar de manera puntual les despeses del personal que fa feina en qualsevol dels serveis de la Conselleria d'Educació i Universitats, com els docents que es desplacen i han de percebre el pagament del quilometratge.ambé s’analitza la oferta formativa, la interinitat i les causes i possibles solucions.

