Lamnistia per a dos independentistes tanca la causa dels talls de lAP-7 a Salt després de 21 mesos de silenci judicial

Dos independentistes han estat finalment amnistiats pels fets relacionats amb el tall de l’AP-7 a l’altura de Salt el 13 de novembre de 2019, en una resolució que arriba després de 21 mesos de demora judicial. La decisió posa punt final al capítol repressiu d’aquelles mobilitzacions, en què fins a 381 persones van ser investigades.
La interlocutòria, signada el 9 de febrer per la magistrada Maria Teresa Ferrer Costa, jutgessa substituta del Jutjat d’Instrucció número 3 de Girona, exonera de responsabilitats penals els dos manifestants, veïns del Maresme, que eren els darrers encausats d’aquesta causa. La resta d’investigats ja havien vist arxiviat el seu cas l’estiu de 2021.
Els fets es remunten a les mobilitzacions de novembre de 2019, en el marc de les protestes posteriors a la sentència contra l’independentisme. El tall de Salt donava continuïtat a la protesta iniciada dos dies abans a la frontera del Pertús. A tocar de Girona, els Mossos d’Esquadra van desallotjar els manifestants amb càrregues policials, detencions i un total de 53 persones encausades.
Retard judicial i crítiques a l’aplicació de l’amnistia
La resolució arriba amb polèmica per la seva tardança. Tot i que la interlocutòria és del 9 de febrer, no es va comunicar a les parts fins un mes després. A més, la petició d’amnistia havia estat presentada el 17 de juny de 2024, fet que suposa un retard de 21 mesos en la seva resolució.
Aquest fet contrasta amb el que estableix l’article 10 de la Llei d’Amnistia, que obliga els òrgans judicials a actuar «amb caràcter preferent i urgent». Segons les defenses, la resolució evita referir-se a aquest article, fet que ha alimentat les crítiques per una possible vulneració del mandat legal.
Un balanç de la repressió
Amb aquesta amnistia, es dona per tancada una de les causes més significatives derivades de les mobilitzacions del 2019. En total, 381 persones van ser investigades en diferents punts del territori: 200 pel tall del Pertús, 53 a Salt i Girona, 53 a l’Ametlla del Vallès, 55 a les Terres de l’Ebre i una a Sant Celoni.
D’aquest conjunt, 322 causes es van arxivar abans de l’aprovació de la llei d’amnistia per manca de delicte. Posteriorment, la llei s’ha aplicat a 50 persones, mentre que nou menors d’edat van rebre una amonestació verbal pels fets de Salt.
Per als col·lectius independentistes, el tancament d’aquesta causa evidencia que la repressió judicial contra el dret de protesta va ser «abusiva» i recorden que «tard o d’hora la justícia acaba reconeixent que hi havia dret a manifestar-se».