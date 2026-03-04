Jutgen dues persones per intentar aturar un desnonament al Masnou el 2021

Dues persones seran jutjades aquest dijous 5 de març als jutjats de Mataró per la seva participació en un intent d’aturar un desnonament al Masnou l’any 2021. Les encausades s’afegeixen a altres sis persones denunciades a la ciutat de Mataró per accions similars en defensa del dret a l’habitatge.
Els fets es remunten a una convocatòria de la Xarxa d’Habitatge del Masnou —actualment integrada al Sindicat d’Habitatge del Baix Maresme— per intentar impedir el desnonament d’un veí que vivia de lloguer al municipi. En aquell moment, en ple context postpandèmic, moltes famílies havien quedat sense recursos per afrontar despeses bàsiques com el lloguer, mentre arreu del país es multiplicaven els desnonaments.
Segons relaten militants del sindicat, el dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra va ser especialment ampli i tens. “Feia molt poc de les mobilitzacions per la detenció de Pablo Hasél, s’acabava d’aconseguir frustrar el desnonament de Can Sanpere a Premià de Mar i feia pocs dies hi havia hagut un altre desnonament al Masnou amb gran ressò mediàtic”, recorda una activista que hi era present.
Un cop executat el desnonament, la intervenció policial va continuar amb cops de porra, estrebades i càrregues contra les persones concentrades. Enmig de l’actuació, els agents van detenir dues persones que, segons el sindicat, van ser arrestades “de manera totalment arbitrària”.
Des del Sindicat d’Habitatge del Baix Maresme asseguren que aquest cas no és un fet aïllat. “Només a la ciutat de Mataró tenim sis encausades per aturar desnonaments, amb peticions de milers d’euros en penes i multes”, expliquen. Segons denuncien, “la repressió contra qui lluita pel dret a l’habitatge no és una excepció, sinó la norma”.
El col·lectiu també critica que la situació s’hagi produït “després de deu anys de governs que es presentaven com a progressistes, tant a l’Estat com a la Generalitat”, els quals —afirmen— han estat incapaços de resoldre la crisi habitacional. “El negoci immobiliari continua sent una mina d’or per a la classe capitalista, que no està disposada a renunciar-hi”, apunten.
Davant del judici, el Sindicat ha convocat una concentració de suport a les encausades al Jutjats de Mataró el proper 5 de març a les 10.30h
Finalment, el col·lectiu anima la ciutadania a participar en la mobilització i a organitzar-se als sindicats d’habitatge del territori: “Cal construir un poder popular que confronti amb la misèria a la qual ens condemnen”.