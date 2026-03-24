Lluita institucional
GentxMollet i la CUP exigeixen lobertura immediata de la plaça Anna Bosch de Mollet

Denuncien que l’espai continua tancat amb tanques quatre mesos després d’haver finalitzat les obres

24/03/2026 Política
GentxMollet i la CUP han engegat aquesta setmana una campanya per reclamar la retirada de les tanques d’obra i l’obertura a la ciutadania de la plaça Anna Bosch, situada a la cruïlla dels carrers Berenguer III i la Ronda de Can Fàbregas, entre els barris de Can Fàbregas i Estació de França, a Mollet del Vallès.

Segons la coalició, tot i que els treballs d’urbanització van finalitzar fa gairebé quatre mesos, l’espai continua tancat i inaccessible per al veïnat, sense que el govern municipal —format per PSC i Comuns— hagi ofert cap explicació pública sobre aquesta situació.

El portaveu de GentxMollet + CUP, Txus Carrasco, ha denunciat la manca d’informació i ha assenyalat que durant l’execució de les obres tampoc no es va complir amb la normativa urbanística pel que fa a la senyalització obligatòria, que hauria d’haver indicat dades com el promotor, la direcció de l’obra, el pressupost o el termini d’execució.

La formació també qüestiona el resultat final de la intervenció i considera que l’espai presenta mancances i no respon a les necessitats reals del barri. En aquest sentit, critiquen que mantenir la plaça tancada un cop finalitzades les obres evidencia problemes de gestió o possibles dificultats administratives per part del consistori.

Davant aquesta situació, GentxMollet i la CUP reclamen a l’Ajuntament que actuï amb celeritat i obri l’espai públic al veïnat. La coalició adverteix que, en cas que no es produeixi una obertura imminent, convocarà mobilitzacions veïnals per exigir la posada en ús de la plaça.

