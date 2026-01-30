LAAVV de lEsquerra de lEixample presenta un estudi inèdit sobre lemergència residencial al barri

L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample presentarà dilluns 2 de febrer a les 11.00 h els resultats d’un estudi propi i inèdit sobre l’emergència residencial que viu el barri. L’acte es farà davant de la Casa Papallona (carrer Llançà, 20, cantonada amb Gran Via), un espai emblemàtic de la resistència veïnal davant l’ofensiva immobiliària.
L’estudi, elaborat després de mesos de recerca sobre el terreny, posa dades i noms a l’especulació immobiliària i ofereix una radiografia detallada de la situació de l’habitatge a l’Esquerra de l’Eixample. Les conclusions alerten d’un augment exponencial d’edificis sencers en mans d’inversors i d’una acceleració dels processos d’expulsió del veïnat, una dinàmica que amenaça greument la cohesió social del barri.
La presentació comptarà amb la participació de:
-
L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample
-
El Sindicat de Llogateres i el Sindicat Socialista d’Habitatge
-
Marga Aguilar i altres veïnes afectades, impulsores de la Taula per a la Defensa del Lloguer a l’Eixample
La Casa Papallona, símbol de resistència veïnal
La tria de la Casa Papallona com a escenari de la presentació no és casual. Aquest edifici s’ha convertit en un símbol de la lluita veïnal contra l’especulació. Actualment, el bloc s’està fragmentant per convertir-se en un negoci de coliving, mentre el veïnat pateix pressions, expulsions i demandes judicials.
Només 24 hores després de la roda de premsa tindrà lloc el primer judici contra Marga Aguilar, veïna que fa més de 30 anys que viu a la Casa Papallona, un cas que exemplifica la violència dels processos d’expulsió que denuncia l’estudi.
Durant l’acte, es lliurarà un dossier complet amb els resultats de l’estudi als mitjans de comunicació assistents.