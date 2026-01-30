Joves de Mallorca per la Llengua denuncia lincompliment generalitzat de lacord perquè almenys el 50% de les revetlles siguin en català

Joves de Mallorca per la Llengua va firmar l’estiu del 2024 un pacte per a garantir un augment de la presència del català a l’oci amb el PI, Més per Mallorca, el PSOE i altres partits locals. L’acord establia que, als pobles on governen aquests partits, com a mínim el 50% dels actes de les festes populars havien de ser en català. Enguany, l’entitat ha constatat que cap dels principals partits signants ha complit el pacte en els termes en què es va firmar.
Des de Joves de Mallorca per la Llengua agraeixen especialment els municipis que han complert l’acord, com Manacor, Sa Pobla, Búger o Sant Joan. Tanmateix, se senten decebuts perquè molts municipis no s’han ni acostat a l’objectiu. “Tenim pobles que varen firmar l’acord i a les revetlles d’aquest estiu no han duit cap artista en català, hi ha municipis que no han fet cap esforç”, explica el portaveu de Joves per la Llengua, Josep Buades. “Els joves d’aquestes illes han de poder gaudir de les revetlles als seus municipis en la llengua pròpia d’aquesta terra. L’oci en català és clau per la normalització lingüística”.
L’organització recorda que aquest pacte és un “acord de mínims” i defensa que l’oci en català hauria de ser “allò normal a ca nostra”. També lamenta que, tot i que alguns pobles han respost positivament, molts altres han mostrat un compromís molt baix.
De cara al 2026, Joves de Mallorca per la Llengua demana als partits un esforç definitiu per complir amb l’acord. L’entitat anuncia que prendrà diverses mesures de cara a les revetlles d’aquest estiu per facilitar als ajuntaments la programació de música en català. Entre aquestes mesures, l’organització posarà en marxa un procés participatiu per elaborar un catàleg d’artistes, grups i PDs en català que serveixi de suport als consistoris.