ANC i Consell es manifestaran per exigir la independència com a única solució al col·lapse de Rodalies i dels serveis bàsics

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República han presentat aquest dimarts en roda de premsa la manifestació convocada per al divendres 7 de febrer a les 12 del migdia, amb l’objectiu de denunciar el col·lapse de Rodalies i dels serveis públics bàsics, assenyalar l’espoli fiscal que pateix Catalunya i reivindicar la independència com a única sortida estructural.
La marxa començarà al monument a Rafael Casanova, continuarà per la ronda de Sant Pere, plaça Urquinaona, Via Laietana i plaça de l’Àngel, i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. La convocatòria es fa sota el lema “Prou! Única via: independència!”.
El caos de Rodalies, detonant d’un problema estructural
El president de l’ANC, Lluís Llach, ha explicat que la manifestació sorgeix arran del caos ferroviari viscut a Rodalies durant l’última setmana, però ha remarcat que el problema va molt més enllà. Segons Llach, els governs espanyols “infrafinancen el nostre país, el maltracten i utilitzen els recursos dels ciutadans per engreixar una estructura radial i extractiva centrada a Madrid”.
En aquest sentit, ha advertit que la situació de Rodalies no és un cas aïllat: “La discriminació premeditada i la incompetència espanyola no només s’han carregat Rodalies, també han provocat estralls a la resta de serveis públics del país.”
Llach ha citat àmbits com les infraestructures obsoletes, la sanitat, els serveis socials, l’ensenyament, l’habitatge o els salaris, i ha conclòs que sense sobirania política i econòmica “això no canviarà”.
Promeses incomplertes i dependència estructural
El president de l’ANC també ha recordat que el traspàs de Rodalies és una promesa reiteradament incomplerta. Ha posat com a exemples el traspàs anunciat pel govern socialista el 2009, que mai no es va executar, o la promesa de Mariano Rajoy el 2017 d’una “pluja de milions” per a les infraestructures catalanes, en ple procés independentista.
El dèficit fiscal, clau del col·lapse dels serveis
Per la seva banda, el president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha subratllat l’impacte directe del dèficit fiscal sobre la capacitat de Catalunya per oferir serveis públics de qualitat. Domingo ha destacat que la inversió extraordinària anunciada per la Generalitat aquesta setmana per a Rodalies —1.700 milions d’euros fins al 2030— equivaldria a només 28 dies de recaptació si Catalunya no patís dèficit fiscal, segons dades oficials del 2021.
A més, els economistes del Consell i de l’ANC situen el dèficit fiscal actual en 25.500 milions d’euros anuals, prenent com a referència el PIB català del 2024. Amb aquesta xifra, Catalunya recaptaria en 24 dies l’import que l’Estat promet invertir en Rodalies durant els pròxims cinc anys.
Sobre la coincidència amb una altra manifestació
Preguntat per la manifestació convocada el mateix dia a la tarda per la Plataforma d’Usuaris de Rodalies, Llach ha explicat que l’ANC i el Consell van convocar primer, el divendres 23, i que es van mostrar oberts a col·laborar sempre que no coincidissin en data.
“El que no podem fer és desconvocar la nostra manifestació per afegir-nos a una altra on es volen sumar el PP i Vox.”
Segons Llach, una mobilització que evita denunciar l’espoli fiscal, la dependència política i la manca de sobirania acaba sent compatible amb forces que “sempre han combatut els drets nacionals i socials de Catalunya”.
En la mateixa línia, Jordi Domingo ha afirmat que: “Si la unitat exigeix excloure parlar d’independència, no és una unitat plena.”
Una mobilització que no s’acaba el 7 de febrer
Finalment, Lluís Llach ha remarcat que la manifestació del 7 de febrer no és un punt final, sinó un pas més en una lluita sostinguda. L’endemà mateix, l’ANC i el Consell continuaran al costat dels usuaris de Rodalies, donant suport a les seves reivindicacions i denunciant les causes estructurals del col·lapse: l’espoli fiscal, la dependència política i la manca de sobirania. “La principal raó de ser de l’independentisme és construir un país millor per a tots els catalans, i així ho hem reivindicat l’Assemblea i el Consell des que vam néixer.”
Sense independència, han conclòs, Catalunya no podrà garantir uns trens ni uns serveis públics a l’altura del que mereix la seva ciutadania.