Concentració urgent aquesta tarda contra latac racista que ahir va impedir el reallotjament demergència

Dilluns, 22 de desembre de 2025. Convocada d’urgència una concentració aquesta tarda a les 18h a Can Bofí Vell (Badalona), en resposta davant l’atac d’ahir al vespre contra els residents del B9 que havien de ser acollits a la Parròquia de Montserrat. Albiol i un reduït grup de veïns s’hi van presentar per impedir l’acollida d’emergència d’una quinzena de persones, de les més de 400 que van ser desnonades dimecres. En la concentració d’ahir, liderada per Albiol, hi va haver crits i demandes de cremar viva la gent de dins, deixar-los sense aigua ni menjar, etc.
Les setmanes prèvies al desallotjament Albiol i bona part de la classe política catalana van desplegar una campanya racista de criminalització i persecució de les habitants del B9. El desallotjament es va produir en un macrodispositiu conjunt de Guàrdia Urbana, Mossos i Policia Nacional i va anar acompanyat d’una campanya mediàtica racista liderada per Albiol i que reforçat la campanya de pressió policial, repressió i estigmatització de les persones que vivien a l’antic institut. L’últim episodi va ser ahir, en un atac racista molt greu que va mirar d’impedir una resposta temporal, d’emergència i de caràcter humanitari per algunes de les antigues habitants del B9.
Davant d’aquest fet, el SHSC fa una crida a la unitat de tota la classe treballadora per fer front les polítiques de misèria i racisme i respondre als atacs que s’estan produint aquests dies.