La CUP de la Seu d'Urgell proposa un model de seguretat comunitària, social i des de baix per al 2026

El grup municipal de la CUP ha registrat una moció per replantejar el model de seguretat a la ciutat i apostar per una estratègia “comunitària, social i des de baix”. La formació defensa que la percepció d’inseguretat “no prové d’un augment de la delinqüència”, sinó de factors socials com la precarietat laboral, el cost de l’habitatge, la soledat o la manca d’espais comunitaris.
Segons la CUP, el debat sobre la seguretat “sovint s’enfoca de manera esbiaixada”, prioritzant més càmeres, vigilància o control, mentre que “la ciutat no viu un increment de la violència ni dels delictes”. Per la formació, “el que sí que genera inseguretat” és la manca de drets socials i de certeses en un context marcat per crisis econòmiques, climàtiques i sanitàries.
Els cupaires proposen un paquet d’accions amb calendari 2026 i dotació econòmica pròpia, amb l’objectiu d’orientar les polítiques municipals cap a la prevenció, la convivència i la cohesió social.
Els sis blocs de la proposta
1. Pla Municipal de Seguretat Comunitària 2026 (30.000 €)
La CUP planteja elaborar, amb participació del veïnat, joves, entitats i cossos de seguretat, un pla integral que defineixi una nova estratègia preventiva i de convivència.
2. Xarxa de Mediació i Convivència (60.000 €)
La moció inclou crear una xarxa de mediadores de proximitat, formació en mediació, gènere i antiracisme per al personal municipal i la Policia Local, i substituir la lògica sancionadora per eines de diàleg.
3. Drets socials com a base de la seguretat (100.000 € ampliables)
El text proposa reforçar serveis socials i habitatge, crear un Fons d’Emergència contra la pobresa energètica i impulsar un servei de mediació per a conflictes de lloguer.
4. Recuperar l’espai públic per a la vida (80.000 €)
Inclou el programa “Places Vives 2026”, activitats culturals i comunitàries a tots els barris, millores urbanes, espais segurs per a dones i col·lectius LGTBI+, i suport a iniciatives liderades per població migrada.
5. Revisió del model policial local (20.000 €)
La CUP reclama protocols més orientats a la mediació, formació obligatòria en drets humans, antiracisme i perspectiva feminista, i establir un procediment de mediació prèvia a les sancions.
6. Creació del Consell Municipal de Convivència i Seguretat Comunitària (10.000 €)
Un òrgan estable de participació que es reuniria trimestralment i publicaria informes semestrals sobre la convivència i la seguretat a la ciutat.
MOCIÓ DE LA CUP PER UNA SEGURETAT COMUNITÀRIA, SOCIAL I DES DE BAIX A LA SEU D’URGELL
Com succeeix a molts altres llocs, a la Seu d’Urgell, el debat sobre la seguretat sovint es planteja des d’una òptica equivocada i esbiaixada: més control, més càmeres, més vigilància. Les narratives interessades sobre una suposada falta de seguretat a la ciutat venen impulsades per determinats grups i partits polítics, i amplificades per les xarxes socials, busquen assenyalar col·lectius i situacions vitals en lloc de buscar fórmules per garantir la seguretat en sentit ampli de les veïnes i veïns.
La Seu d’Urgell no viu una situació d’inseguretat provocada per l’augment de la delinqüència o de la diversitat. A la ciutat es produeixen conflictes fruit de la convivència social, als que sens dubte se’ls ha de donar una resposta adequada, però contràriament a la percepció que pugui tenir algunes persones o que vulguin instal·lar determinats grups, no s’ha produït un augment de la violència, dels delictes, o de les situacions d’inseguretat.
La inseguretat que sí que es pateix a la Seu d’Urgell ve, tanmateix, donada per motius ben diferents: per la falta drets, feina estable, habitatge assequible i espais on viure en comunitat. Falta una seguretat front als efectes de les crisis climàtiques o front a les emergències sanitàries. Falta una seguretat entesa com la tranquil·litat de saber que es tenen les necessitats satisfetes, i que davant de les incerteses, hi ha unes institucions públiques i comunitàries que sostenen les persones.
En efecte, la percepció d’inseguretat és un fenomen social vinculat a la falta de certeses y a les desigualtats: és no poder pagar el lloguer, és no saber com fer front els abusos, és la soledat de la gent gran, és la precarietat dels joves, és la violència masclista. I tot això no s’arregla amb càmeres ni multes, no s’arregla amb més policies, sinó amb polítiques valentes i recursos reals.
Des de la CUP defensem que la seguretat s’ha de construir des de baix, amb barris vius, serveis públics forts i veïnat implicat. Per això proposem una estratègia per al 2026 que posi les persones al centre i doti amb pressupost municipal real totes les accions, perquè la seguretat no sigui un eslògan buit, sinó un dret viscut. Perquè es sigui capaç no només de donar resposta als conflictes que puguin sorgir a la ciutat, sinó perquè la gent pugui viure amb més certeses i amb els seus drets garantits.
ACORDS:
1. Pla Municipal de Seguretat Comunitària 2026
- Redactar i aprovar un Pla de Seguretat Comunitària amb participació de veïnat, joves, entitats socials i culturals, cossos de seguretat i administracions.
- Dotació pressupostària: 30.000 € per a la diagnosi, tallers participatius i redacció del pla.
- Objectiu: establir una estratègia integral de seguretat des de la prevenció i la convivència.
2. Xarxa de Mediació i Convivència als barris
- Creació d’una xarxa municipal de mediadores i mediadors de proximitat, per abordar conflictes i fomentar la convivència.
- Formació especialitzada per al personal municipal i la Policia Local en mediació, gènere i antiracisme
- Dotació pressupostària: 60.000 € per a contractació parcial de mediadors/es, formació i material de difusió.
- Objectiu: reduir conflictes i sancions, i substituir la repressió per diàleg.
3. Drets socials com a base de la seguretat
- Increment del pressupost de serveis socials i habitatge per garantir accés a subministraments bàsics i allotjament digne.
- Creació d’un Fons Municipal per a Emergències d’Habitatge i Pobresa Energètica, gestionat amb criteris socials i transparents.
- Creació d’un servei de mediació per resoldre conflictes derivats dels contractes de lloguer i de conflictes ocasionats en els edificis.
- Dotació pressupostària: 100.000€ ampliables segons execució pressupostària del 2026.
- Objectiu: que ningú a la Seu d’Urgell visqui insegur per manca de recursos.
4. Recuperar l’espai públic per a la vida
- Posar en marxa el programa “Places Vives 2026”, amb activitats culturals, esportives, artístiques i comunitàries a tots els barris.
- Intervencions de millora urbana (llum, bancs, zones verdes, accessibilitat) per afavorir la presència i la cura col·lectiva.
- Creació d’espais segurs per a dones i col·lectius LGTBI+, en col·laboració amb entitats locals.
- Donar espai i recursos per poder organitzar activitats que liderin i involucrin la
població migrada
- Dotació pressupostària: 80.000 € per activitats, millores urbanes i suport a entitats.
- Objectiu: que la ciutat sigui més viva, oberta i segura a través de la convivència.
5. Revisió del model policial local
- Revisar funcions i protocols de la Policia Local per fer-la més propera, transparent i orientada a la mediació.
- Establir un protocol de mediació prèvia a la sanció en conflictes menors.
- Formació obligatòria en drets humans, antiracisme i perspectiva feminista.
- Dotació pressupostària: 20.000 € per formació i consultoria externa.
- Objectiu: una policia de proximitat, no de control.
6. Creació del Consell Municipal de Convivència i Seguretat Comunitària
- Constitució del Consell com a espai estable de participació i seguiment del pla.
- Reunions trimestrals amb representants de veïnat, entitats, jovent, feminismes i serveis tècnics municipals.
- Elaboració d’informes semestrals públics sobre convivència i seguretat.
- Dotació pressupostària: 10.000 € per suport tècnic i comunicació.
- Objectiu: fer de la seguretat una política compartida i participada.
Núria Valls Ferrón Miquel Albero Polo
Grup Municipal CUP la Seu d'Urgell La Seu d'Urgell, 24 de novembre 2025