LSTEI reclama que saturi el greu deteriorament salarial dels funcionaris

L’STEI denuncia el deteriorament salarial que el personal empleat públic pateix des de l’any 2010, després de la reunió al Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública per a tancar un nou acord per als propers quatre anys.
També manifesta que la pèrdua del 24% de poder adquisitiu acumulada en aquests quinze anys no es pot reparar amb una pujada de l’11% en els pròxims quatre anys (2025-2028); una proposta insuficient i totalment allunyada de la realitat econòmica, amb un IPC a les Illes per damunt de la mitjana estatal.
El sindicat exposa les dades que fan palès aquest retrocés: mentre l’IPC estatal ha crescut un 38,5%, el conjunt del funcionariat només ha percebut un augment del 14,5%, molt per davall del cost de la vida.
El desfasament entre salaris i inflació s’ha convertit en una llosa per a milers d’empleats públics i cal que el Govern de l’Estat afronti aquest problema amb responsabilitat, i no amb mesures que gairebé fan més lleugera la situació.
Pujades salarials a altres sectors
L’STEI recorda que altres sectors han experimentat pujades d’acord amb l’evolució econòmica: un 30,6% segons l’estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria; un 32,3% en els convenis col·lectius i un 86,9% en el salari mínim interprofessional. Aquest greuge amb els empleats públics no pot adquirir carta de naturalitat.
Cal un nou acord que rescabali el deute de tants anys
Per aquest motiu, la Confederació Intersindical, de la qual forma part ’STEI, ha reclamat al Ministeri d’Óscar López un nou acord salarial que permeti recuperar de manera urgent la pèrdua acumulada i que estableixi un mecanisme vinculat a l’IPC.
Si de debò es volen garantir serveis públics de qualitat, cal tenir cura d’aquells treballadors que els sostenen; i reconèixer el deute salarial acumulat.
L’STEI reclama una resposta clara per part del Govern de l’Estat en les pròximes setmanes i adverteix que, si no es dona un avenç substancial, valorarà la realització d’assemblees amb els sectors afectats i, si cal, la convocatòria de mobilitzacions.