Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

EH Bildu omple Bilbo en una mobilització que uneix memòria, solidaritat i futur

Euskal Herria
EH Bildu omple Bilbo en una mobilització que uneix memòria, solidaritat i futur

Milers de persones, 30.000 segons els organitzadors, han participat aquest dissabte en una manifestació convocada per EH Bildu a Bilbo. La mobilització ha volgut combinar memòria històrica, solidaritat internacional i reptes polítics de futur en un recorregut pel centre de la ciutat.

22/11/2025 Internacional

La marxa, definida per l’esquerra abertzale com “una demostració de la força del poble”, ha finalitzat davant l’Ajuntament, on el secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicat la continuïtat del projecte polític davant l'autoritarisme:
“Han passat 50 anys dels afusellaments i de la coronació de Joan Carles I, i aquí som, drets. Continuarem fent política amb la gent, parlant amb la gent i treballant per al poble”, ha afirmat.

El recorregut ha comptat amb diversos espais simbòlics:

  • Carrer Autonomia: homenatge a les víctimes dels afusellaments del 1975, entre elles Anjel Otaegi i Txiki (ETA) i militants del FRAP.

  • Zabalburu: record a víctimes de la guerra bruta de l’Estat, com Santi Brouard i Josu Muguruza.

  • Carrer Hurtado Ametzaga: suport a la República Basca i a la joventut organitzada.

  • Plaça Biribile: punt de solidaritat amb Palestina.

EH Bildu subratlla que la mobilització reflecteix una línia política que vol enllaçar passat i futur mitjançant la memòria antifranquista, el compromís internacionalista i la construcció d’un projecte republicà basc.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  2. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  3. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  4. Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres
  5. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  6. Manifestació a Badalona contra el desallotjament més gran de Catalunya: 400 persones poden acabar al carrer d'un sol cop
  7. El que no vam tombar el 78 encara ens governa
  8. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  9. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
  10. Primer avís seriós a Illa i a la consellera Niubó
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid