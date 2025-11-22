La marxa, definida per l’esquerra abertzale com “una demostració de la força del poble”, ha finalitzat davant l’Ajuntament, on el secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicat la continuïtat del projecte polític davant l'autoritarisme:
“Han passat 50 anys dels afusellaments i de la coronació de Joan Carles I, i aquí som, drets. Continuarem fent política amb la gent, parlant amb la gent i treballant per al poble”, ha afirmat.
El recorregut ha comptat amb diversos espais simbòlics:
-
Carrer Autonomia: homenatge a les víctimes dels afusellaments del 1975, entre elles Anjel Otaegi i Txiki (ETA) i militants del FRAP.
-
Zabalburu: record a víctimes de la guerra bruta de l’Estat, com Santi Brouard i Josu Muguruza.
-
Carrer Hurtado Ametzaga: suport a la República Basca i a la joventut organitzada.
-
Plaça Biribile: punt de solidaritat amb Palestina.
EH Bildu subratlla que la mobilització reflecteix una línia política que vol enllaçar passat i futur mitjançant la memòria antifranquista, el compromís internacionalista i la construcció d’un projecte republicà basc.