Una comèdia irreverent sobre la quotidianitat urbana de les generacions crescudes a l'ombra del tombant de segle que viuen instal·lades en l’hedonisme i la inestabilitat permanent.
En Fernando, acabat de tornar de Los Angeles, fa massa anys que està enamorat de l’Alfie, el seu millor amic de l’institut, casat amb el Silvio. Li cal girar full. És llavors quan coneix en Karim, que es guanya la vida repartint bilis a les xarxes socials mentre prova d’oblidar la Nadine. L’Alícia no suporta ningú que no sigui el seu gat o l’Helena, i encara menys el Nacho, amb qui s'embolica sovint. L’Eugènia viu el dol per una vida excitant que ha deixat enrere, i en Toni, sempre amb la casulla, afronta la seva complicada relació amb el sexe. I en Silvio escriu. Escriu sobre el seu passat i sobre històries improbables de Barcelona, llar de la colla de nàufrags emocionals que poblen Mercromina. Un univers coral i cacofònic de ruptures, soledats i retrobaments inesperats de joves, i no tan joves, instal·lats en l’hedonisme i la inestabilitat afectiva permanent. Potser necessiten encara més hores amb la psicòloga. O potser és que les ferides que pretesament cal cicatritzar tan sols són rascades a la pell. Amb una mica de mercromina n'hi ha prou per esborrar-les.
Aida Sunyol Sánchez (Cardedeu, 1990) és docent i escriptora. Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat en l'àmbit de la regulació de productes de consum a Brussel·les i a Barcelona. Actualment imparteix Biologia i Geologia a secundària. Ha publicat relats en els reculls d’eròtica feminista Sexe Fora de Norma i al digital de cultura Núvol. També ha col·laborat en el quart número de la revista Ventall Oracle 3000: Crònica d'un futur. Mercromina, guanyadora del 45è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, és la seva primera novel·la.