Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Festa Estellés a Tarragona: "serà un dia que durarà anys"

Itinerari i sopar
Festa Estellés a Tarragona: "serà un dia que durarà anys"

Serà dissabte, 18 d'octunre,  des de  l'l'11h a les 20h per diferents indrets de la ciutat (Part Alta). Pel sopar cal Inscripció prèvia  

12/10/2025 Cultura
La Casa de les Lletres de Tarragona acull els actes de la Festa Estallés el proper 18 d'octubre amb un itinerari per diferents espais de la ciutat:

d'11 h a 13 h – Petjades d’Estellés a Tarragona - Ruta literària pels indrets poetitzats de la ciutat.

Endinsa’t en un itinerari literari pels racons més emblemàtics de la Part Alta de Tarragona, vistos a través de la mirada sensible i evocadora de Vicent Andrés Estellés. Aquest recorregut et convida a redescobrir la ciutat amb ulls poètics, tot passejant per espais carregats d’història i bellesa. Una ruta per sentir la ciutat, per deixar-se portar per les paraules i per descobrir com la poesia pot transformar els espais en emocions.

  • Punt de trobada: Antic Ajuntament
  • A càrrec de Jesús Figueres (APELLC)
  • Inscripcions: lletres.tgna@tarragona.cat
  • Durada: 2 hores, aproximadament

18 h – Recital Estellés - Poesia i música en viu

A la tarda, la paraula i la música s’uneixen en un recital que ret homenatge a l’obra de Vicent Andrés Estellés. En un escenari tan imponent com l’amfiteatre romà, els artistes Eduard Carmona i Guillem Callejón ens oferiran una experiència poètica i sonora que dona nova vida als versos del poeta valencià. La combinació de la lectura dramatitzada amb l’acompanyament musical crea una atmosfera íntima i poderosa, on la poesia ressona amb més força que mai.

Una proposta que connecta patrimoni, emoció i cultura viva.

  • Amfiteatre romà
  • Amb Eduard Carmona i Guillem Callejón

19 h – Sopar Estellés

Tanquem la jornada amb un pica-pica en format informal i festiu, servit per l’empresa de càtering Allioli Produccions, especialitzada en propostes gastronòmiques creatives i de proximitat. El Sopar Estellés és molt més que un àpat: és una celebració col·lectiva de la cultura, la memòria i la poesia. Inspirat en la tradició valenciana de reunir-se per homenatjar el poeta, aquest vespre ens convida a compartir taula, conversa i versos en un espai tan emblemàtic com l’amfiteatre romà.

Una manera deliciosa i emotiva de posar punt final a una jornada que farà història.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  4. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  5. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  6. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  7. Decidim convoca el 9 dOctubre a Paiporta sota el lema Per la revolta de Paiporta
  8. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  9. La Comissió 9 dOctubre convoca la manifestació unitària de la Diada amb el lema País Valencià: terra i dignitat
  10. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid