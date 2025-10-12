Festa Estellés a Tarragona: "serà un dia que durarà anys"

d'11 h a 13 h – Petjades d’Estellés a Tarragona - Ruta literària pels indrets poetitzats de la ciutat.
Endinsa’t en un itinerari literari pels racons més emblemàtics de la Part Alta de Tarragona, vistos a través de la mirada sensible i evocadora de Vicent Andrés Estellés. Aquest recorregut et convida a redescobrir la ciutat amb ulls poètics, tot passejant per espais carregats d’història i bellesa. Una ruta per sentir la ciutat, per deixar-se portar per les paraules i per descobrir com la poesia pot transformar els espais en emocions.
- Punt de trobada: Antic Ajuntament
- A càrrec de Jesús Figueres (APELLC)
- Inscripcions: lletres.tgna@tarragona.cat
- Durada: 2 hores, aproximadament
18 h – Recital Estellés - Poesia i música en viu
A la tarda, la paraula i la música s’uneixen en un recital que ret homenatge a l’obra de Vicent Andrés Estellés. En un escenari tan imponent com l’amfiteatre romà, els artistes Eduard Carmona i Guillem Callejón ens oferiran una experiència poètica i sonora que dona nova vida als versos del poeta valencià. La combinació de la lectura dramatitzada amb l’acompanyament musical crea una atmosfera íntima i poderosa, on la poesia ressona amb més força que mai.
Una proposta que connecta patrimoni, emoció i cultura viva.
- Amfiteatre romà
- Amb Eduard Carmona i Guillem Callejón
19 h – Sopar Estellés
Tanquem la jornada amb un pica-pica en format informal i festiu, servit per l’empresa de càtering Allioli Produccions, especialitzada en propostes gastronòmiques creatives i de proximitat. El Sopar Estellés és molt més que un àpat: és una celebració col·lectiva de la cultura, la memòria i la poesia. Inspirat en la tradició valenciana de reunir-se per homenatjar el poeta, aquest vespre ens convida a compartir taula, conversa i versos en un espai tan emblemàtic com l’amfiteatre romà.
Una manera deliciosa i emotiva de posar punt final a una jornada que farà història.
- Amfiteatre romà
- Preu: 15 €
- Cal inscripció prèvia