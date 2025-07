Municipals 2027

La CUP escalfa motors per tornar a l'Ajuntament de Barcelona

L’acte “Obrim camí” marca l’inici d’un nou cicle amb la mirada posada a les municipals de 2027 i amb la voluntat de construir una candidatura àmplia, popular i transformadora.

Amb el lema “Obrim camí. Més veus, més força, més Barcelona”, la CUP Barcelona va celebrar el passat dijous 3 de juliol un acte polític a la sala d’actes del Centre Cívic Casa Golferichs que ha suposat una declaració d’intencions i una crida a obrir una nova etapa política a la ciutat.

La jornada va servir per fer balanç dels deu anys transcorreguts des de l’entrada de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona, però sobretot per mirar endavant: per començar a dibuixar una proposta col·lectiva i rupturista que disputi l’hegemonia al model neoliberal i especulatiu del PSC i els lobbies immobiliaris.

Una ciutat que resisteix, una proposta que s’obre

En la primera part de l’acte, les intervencions d’Eulàlia Reguant i Maria Rovira van posar èmfasi en la necessitat de recuperar el dret a la ciutat. Reguant va denunciar que “Barcelona no canvia sola, canvia perquè hi ha qui la pensa com un aparador i no com una ciutat per viure-hi”, mentre que Rovira va remarcar que “el dret a la ciutat passa avui per defensar els barris, la llengua i la vida quotidiana davant l’especulació, el desplaçament i el silenci institucional”.

A la segona part, Laure Vega i Jordi Estivill van abordar la proposta de futur de la CUP a Barcelona: la necessitat d’impulsar una nova eina política que superi les sigles i situï el projecte de la Unitat Popular al servei d’una candidatura transformadora. Vega va afirmar que “el que volem transmetre a Barcelona és com tornem a pensar la ciutat, com hi fem arrels, com construïm proposta transformadora i radicalment democràtica, no és aliè al que estem treballant com a CUP a escala nacional. El debat sobre el futur ha de ser necessàriament comú”, mentre que Estivill va defensar que “cal alçar un model alternatiu de ciutat, un projecte pel qual valgui la pena lluitar i seguir vivint a la ciutat. Per fer de Barcelona de nou un far de radicalitat política, econòmica i democràtica davant del món”.

Fer possible una alternativa àmplia i popular

La CUP fa explícit el seu compromís de posar militància, recursos i voluntat política per fer possible una nova etapa. La CUP no es resigna a una ciutat governada pel PSC i condicionada pels interessos de la patronal i els lobbies immobiliaris. Barcelona pot ser capital d’un país si és també arrelada, sobirana i construïda des de baix.

La CUP aposta pel projecte de construir una candidatura àmplia, popular i transformadora, que vagi més enllà de les sigles i que tingui com a eix central la defensa dels drets socials, la justícia climàtica, la radicalitat democràtica i l’horitzó d’un nou model de ciutat per a les classes populars. Per això, emplaça la resta d’agents de l’esquerra social i política de Barcelona a compartir aquesta mirada generosa i col·lectiva, a posar per davant les necessitats del moment i a sumar esforços des de la pluralitat i el respecte mutu.

La CUP farà tot el possible perquè aquesta alternativa cristal·litzi amb voluntat, militància, recursos, energies i mà estesa. Ens posem al servei d’aquesta proposta, per fer possible una candidatura àmplia que superi les sigles i els apriorismes al servei del poble i no dels lobbies. Per defensar el dret a l’habitatge, frenar l’especulació, garantir serveis públics de qualitat, combatre les desigualtats i per fer una Barcelona antifeixista, feminista i ecologista, capital orgullosa dels Països Catalans. Treballem en un cicle on cal generositat i on la CUP s’ofereix a posar la seva militància i el seu bagatge al servei d’un futur millor per a la ciutat.

La CUP Barcelona emplaça així els moviments socials, l’esquerra política i totes les persones compromeses amb la justícia social a sumar forces. El procés que ara s’inicia busca teixir complicitats, escoltar les veus crítiques i posar en comú aprenentatges per articular una candidatura que representi les majories socials dels barris i les lluites vives de la ciutat.

Obrim camí no per sumar sigles, sinó per sumar forces. Per construir una eina col·lectiva capaç de disputar hegemonia i obrir futur. No es tracta només de recuperar espais institucionals, sinó de recuperar la capacitat d’influir i transformar Barcelona des de la base, amb coherència i valentia.