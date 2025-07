Ensenyament

L’STEI denuncia que la Conselleria d’Educació amaga informació sobre ràtios i quotes

L’Administració es va comprometre a donar aquestes dades fa un any i mig. Cada vegada es perden més aules a l’ensenyament públic

L’STEI denuncia que la Conselleria d’Educació i Universitats oculta informació sobre qüestions tan importants com ràtios, nombre de grups i quotes dels centres educatius (les quotes és la relació de docents i hores per a suports, coordinacions i altres aspectes de què disposa cada centre educatiu per al curs escolar), tant de l’actual curs 2024-2025 com del 2025-2026.

Són unes dades que el sindicat ha demanat a moltes Meses sectorials als responsables de la Conselleria sense cap tipus de resposta, malgrat que l’Administració s’hi havia compromès fa un any i mig.

Convé recordar que, tant la Llei autonòmica d’educació (LEIB) com l’Acord de millores de 2023 fan referència a una qüestió tan important per a la bona qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat com la reducció de les ràtios.

En un moment convuls com l’actual en què es perden aules a centres públics com el CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries i altres de Menorca, l’IES Politècnic de Palma, el CEIP de Pràctiques i d’altres, el sindicat reclama poder disposar d’aquesta informació.

L’STEI denuncia la manca d'informació de la Conselleria d’Educació, que predica la transparència i el bon govern, a les portes d’un estiu en què molts professionals de l’ensenyament han de participar dels tràmits per a l’adjudicació d’una plaça per al curs 2025-2026.