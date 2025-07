Patrimoni

L’Entesa per Sabadell presenta una denúncia penal per possible delicte contra el patrimoni històric per l’estat del Molí d’en Mornau

El Molí d’en Mornau, conegut també com a Molí de Ca l’Estruc, situat a l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll, està documentat des del 1554. Inicialment va ser un molí paperer, després molí draper, farga, paperer i finalment indústria llanera, d’aprestos i acabats. El Molí d’en Mornau és un testimoni únic del pas d’una instal·lació protoindustrial medieval a l’etapa inicial de la industrialització a gran escala de Catalunya fins a arribar a final del segle XX. És un destacat exemple de l’arquitectura industrial de Sabadell i un element que ha aportat valor econòmic, paisatgístic, històric i cultural a la ciutat. Per la seva importància històrica i arquitectònica gaudeix de la màxima protecció patrimonial. El 20 d’octubre de 2009 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, en la categoria de monument històric, pel govern de la Generalitat de Catalunya. Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i del Catàleg de Bens protegits del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPS, que li atorga el màxim nivell de protecció (Integral). És de propietat privada i actualment pertany a la societat INMUEBLES INDUSTRIALES SABADELL SA. Tot i la seva reconeguda importància històrica i arquitectònica i gaudir de la màxima protecció el Molí d’en Mornau s’ha anat degradant amb el pas dels anys fins arribar a l’estat actual de semi-ruïna. Des d’aleshores s’han produït els fets i les actuacions següents: 03/2023.Tenim coneixement que el 12/2022 s’havia esfondrat part de la coberta. 29/05/2023. Es comunica a l’Ajuntament l’esfondrament i es sol·licita còpia dels requeriments efectuats a la propietat. 05/07/2023. Es comunica al Departament de Cultura de la Generalitat de l’estat del Molí d’en Mornau i que s'insti a la propietat i a l'Ajuntament que emprenguin les actuacions necessàries per a garantir el bon estat de l’immoble.

13/07/2023. L’Ajuntament respon que no hi ha cap expedient de disciplina d’obres. 22/11/2023. Decret 16424/2023 del Tinent d’alcaldessa d’Urbanisme d’ordre a la propietat d’execució urbanística per l’estat en què es troba el Molí d’en Mornau.

termini màxim de sis mesos, executi les actuacions prèvia concessió de llicència. 03/01/2025. Petició còpia de la llicència d’obres en compliment de l’ordre d’execució, a l’haver passat 8 mesos del Decret. 03/02/2025. Resposta Ajuntament: A data d’avui no consta sol·licitud de llicència d’obres relativa a la finca del Molí d’en Mornau. 10/03/2025. Registrem al Jutjat de Guàrdia de Sabadell Denúncia Penal , per la possible comissió d’un delicte contra el patrimoni històric , previst i penat a l’article 323 del Codi penal, i del possible delicte de prevaricació per omissió, previst i penat a l’article 404 del Codi penal.

17/05/2025. El Jutjat d'Instrucció nº 2 de Sabadell admet a tràmit la denúncia i Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni històric inicia les diligències.

23/06/2025. L'Entesa es persona com acusació particular.

i Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni històric inicia les diligències. 23/06/2025. L’Entesa es persona com acusació particular. És abastament coneguda l’amplia legislació que obliga el manteniment del Patrimoni: - Constitució Espanyola, article 46: Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric i cultural. - Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català: La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. Article 21: Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Article 25. Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de béns culturals d'interès nacional o béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat de llur valor cultural. Els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats no poden ésser destruïts. - Text Refós de la Llei d’Urbanisme, article 197: Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei. Els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per conservar les condicions a què es refereix l’apartat 1. - Reglament de la Llei d’Urbanisme, article 29: els propietaris o propietàries de terrenys, construccions, instal·lacions i altres béns immobles estan obligats a complir els deures de conservació i de rehabilitació establerts per la Llei d’urbanisme i aquest Reglament, per la legislació sectorial aplicable i per les ordenances locals. - Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPS, article 14: Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors de béns inclosos en el Catàleg del PEPS tenen el deure de: Preservar, conservar i mantenir els béns protegits, garantint la integritat de llur valor cultural i assegurant-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

- Codi Penal, article 323: 1. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos el qui causi danys en béns de valor històric, artístic, científic, cultural o monumental.

Article 11: Els delictes per omissió s’han d’entendre quan el fet de no evitar-lo, en infringir un especial deure jurídic de l’autor, equivalgui, segons el sentit del text de la llei, a la seva causació. A aquest efecte s’ha d’equiparar l’omissió a l’acció quan qui omet hagi creat una ocasió de risc per al bé jurídicament protegit mitjançant una acció o omissió precedent.

Vam interposar la denúncia el 10.03.2024, 10 mesos després que el 08.05.2024 es comuniqués a la propietat l’ordre d’execució de les obres de rehabilitació en el termini màxims de 6 mesos. A dia d’avui, 13 mesos després d’aquella ordre, no s’ha realitzat cap tipus d’obra, ni tant sols no s’ha col·locat cap element de protecció a la coberta que impedeixi el progressiu deteriorament de l’immoble per l’efecte de la pluja.

Queda palès que la propietat del Molí d’en Mornau ha incomplert durant molts anys la seva obligació de mantenir-lo tal i com obliga la legislació i, fins i tot, després de rebre l’ordre d’execució de les obres. En aquest sentit podria existir per part de la propietat la intenció d’afavorir la ruïna de l’immoble.

D’altra banda, tant l’Ajuntament de Sabadell com la Generalitat de Catalunya al llarg dels anys han fet deixadesa de les seves responsabilitats de garantir el manteniment d’un bé protegit com el Molí d’en Mornau, ja que, pel què consta, no van realitzar cap requeriment a la propietat fins que no van tenir constància de la denúncia efectuada.

Des de l’Entesa per Sabadell actuem davant la negligència dels qui ho haurien de fer i no ho fan: propietaris i responsables municipals i de la Generalitat que menystenen la preservació del patrimoni arquitectònic i històric, públic i privat, i fan deixadesa de les seves obligacions i responsabilitats legals de vetllar pel bon estat del patrimoni.