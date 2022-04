SOS Pirineus respon a les declaracions de lexalcalde de Bellver i el seu fill

En aquest cas, SOS Pirineus ha actuat com a canal per expressar el malestar d’un grup ampli de veïns i veïnes de Bellver de Cerdanya , que han aportat informació i han treballat col·lectivament en la preparació de les al·legacions i de la documentació presentada posteriorment al Síndic.

SOS Pirineus es defineix com una plataforma ciutadana, sense cap interès polític ni partidista . Es tracta d'una coordinadora de plataformes dels Pirineus per a la defensa del territori. El seu objectiu és defensar els Pirineus de les amenaces que planen sobre el medi ambient i les condicions i formes de vida dels Pirineus, siguin ambientals, econòmiques, socials o polítiques.

Les declaracions realitzades per l’Alcalde i el seu fill a premsa i a través de les xarxes socials insisteixen en defensar la legalitat de tota la operació , argumentant que l’edificació és un cobert agrícola i que està totalment emparat en la legalitat. Així mateix, acusen a SOS Pirineus de “fer un ressò totalment partidari”, de “trastocar la democràcia d’un poble” o de “dur a terme pressions que no mereix cap representant escollit democràticament”.

Prèviament, SOS Pirineus havia presentat al·legacions contra la inclusió de les runes de la mina de manganès coneguda com Casa Alay al Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Bellver de Cerdanya.

Tot i això, es troben fotografies de l’ 11/08/2020 on ja consta el teulat acabat de la casa construïda, i existeix un vídeo del 17/07/2020 on es pot observar inclús l’ aixecament d’un segon pis, i que demostra que es va seguir avançant amb les obres en un terreny protegit sense ni tan sols respectar el període públic establert en l’edicte.

Segons la legislació urbanística vigent, el fet de no disposar d’inclusió ferma en catàleg no permet l’obtenció de la llicència municipal .

En l’anàlisi de la documentació disponible a internet sobre aquesta sessió, crida l’atenció que, en la majoria dels altres punts de l’ordre del dia s’aporta, en línies generals, un contingut ampli del què es va tractar i acordar. En canvi, en relació al punt referent a la modificació del catàleg de masies no hi ha cap documentació explicativa.

Consultant la web del de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’any 2019 ja s’observen actuacions sobre les runes de la caseta de les mines de manganès, quan encara no s’havia procedit a sol·licitar la possible inclusió de les restes de la barraca al catàleg de masies i cases rurals.

No coneixem quina motivació va portar a aquesta decisió, ni tampoc quines actuacions s’han produït posteriorment per part de l’ajuntament.

El que si que sabem és que en escrit firmat per l’alcalde el 05/05/2021 s’indica que a principis de 2021 el mateix ajuntament va incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística.

La inclusió al catàleg ha de complir amb els criteris i directrius establerts. Entre d’altres, anterior habitabilitat, justificació de la raó o superfície mínima.

Sense pretendre entrar en la totalitat de criteris i directrius als que no es pot donar compliment, no existeixen evidencies que acreditin adequadament que una suposada masia havia estat habitada. Ni tampoc es presenta raó - arquitectònica, paisatgística, etc- que sustenti una recomanació. Això no obstant, per simple mesura cartogràfica, les mides de l’àrea de les runes eren molt inferiors a la que s’estableix com a llindar necessari.

Més enllà de les irregularitats potencials que presenten l’impuls per part del consistori per a la catalogació de les runes i l’execució d’obres en terrenys protegit sense permisos adequats, inclús en el supòsit de poder donar resposta satisfactòria a criteris i directrius per a la inclusió en catàleg, la volumetria màxima ampliable hauria de ser del 20% de la construcció existent.

Per altra banda i atenent a l’article del catàleg que fa referència a la composició o volumetria originals, la planta que s’ha executat supera la planta que hi havia a la barraca preexistent. I tampoc correspondria el finestral de vidre que presideix la casa construïda.

En cap dels casos la petita construcció que s’intueix per les restes podria derivar en una construcció de dos pisos amb les característiques del construït.

Algunes preguntes:

A la vista de l’exposició dels fets, ens plantegem, com a ciutadans i ciutadanes,

algunes preguntes que considerem rellevant aclarir:

Tenint en consideració que la construcció situada a la finca portava en un estat semblant des de feia dècades, més enllà de la modificació de titularitat del sòl per l’adquisició del terreny per la família de l’alcalde, quin canvi de criteri i motivació fan que ara s’estimi que, en el marc de masies/cases rurals, aquestes runes de la barraca d’eines de les mines de manganès presenten interès pel municipi?