LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP reivindica una industrialització planificada a Palamós

El regidor de la CUP Palamós Vila-Romà Alexan Weltz juntament amb el diputat del Parlament Dani Cornellà han visitat la zona de La Pietat, situada al nord del municipi i porta d’entrada a les Gavarres per la Vall del Bell-lloc, on l’ajuntament vol desenvolupar un polígon industrial plasmat en el POUM del 2007. El qual s'ha vist reduït per sentències i mandats recolzats per la formació ecologista, que malgrat els repetits canvis d'opinió dels successius governs del consistori, no ha aconseguit la seva desclassificació.

“Cal planificar la nostra industrialització posant el focus a la petita i mitjana empresa” diu Dani Cornellà, a més afegeix que “ja és hora d’aturar els anomenats pilotassos urbanístics que han trinxat el país”. Segons la CUP, la visió ha de ser supramunicipal per ubicar la indústria a polígons construïts des de fa anys però poc desenvolupats.

La formació dona suport als arguments de diferents sectors com la Cambra de Comerç de Palamós, que posava de manifest que s’havia de tenir una visió menys localista i més de comarca. Segons Weltz “volem més concentració i més gestió mancomunada, tinguent en compte que hi ha parcel·les encara no desenvolupades de polígons industrials com Calonge o Palafrugell”, i recorda que el 70% del sòl industrial de Catalunya no està ocupat. Apunten també a l’afectació a l’entorn que tindrà i la pèrdua de llocs de treball.