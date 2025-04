Pel Decreixement

Veïns de Llançà es concentren a l'Ajuntament davant de projectes urbanístics polèmics

La protesta va reunir una cinquantena de persones que prèviament a l’inici del ple municipal van fer la lectura del comunicat (enllaç de descàrrega al comunicat) on van mostrar el seu rebuig a la nova aprovació provisional de les modificacions al Pla de Millora Urbana de La Farella i a l’aprovació inicial del desenvolupament del sector PE-2 Roses de Llançà, a tocar del Rec d’en Feliu.

Posteriorment, van omplir la sala de plens per seguir de prop les votacions relacionades amb aquests dos projectes; que van ser aprovats per un estret marge de 6 vots a favor i 5 en contra, enmig de tensió i expectació.

Les entitats denuncien que Llançà ha arribat al límit urbanístic i rebutgen més construcció. Alerten que ambdós sectors afecten zones de gran valor ambiental. La zona del projecte del Rec d’en Feliu, molt a prop del sector de Super Fener, on ja van haver protestes per part de les mateixes organitzacions davant l’inici de les obres d’urbanització, es troba tocant al Parc Natural del Cap de Creus i els terrenys tenen pendents superiors al 20%, cosa que, segons la normativa urbanística vigent, els faria incompatibles amb la classificació com a sòl urbà. També adverteixen que la part de mar del Rec d’en Feliu és una zona inundable i que la pineda de la platja de la Farella és un espai natural que cal preservar.