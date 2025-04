Pau Alabajos presenta a Barcelona 'Versos a la vietnamita'

Versos a la vietnamita. Antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista és el nou llibre-disc del cantautor Pau Alabajos. Amb aquest projecte de 360 graus, que inclou un llibre d’assaig, un disc amb nou cançons, un espectacle musical i un taller didàctic (adreçat a instituts, universitats i biblioteques), Alabajos recupera la veu de poetes com Salvador Espriu, Maria-Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell o Joan Margarit, tot traçant un recorregut per la poesia catalana de postguerra. L'obra es presentarà aquest dissabte, 5 d'abril, a les 18h, a ONA Llibres (carrer de Pau Claris, 94). Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, Versos a la vietnamita rememora una època de censura i resistència cultural, fent referència a les multicopistes manuals conegudes com a "vietnamites", amb les quals es difonien textos clandestins i subversius. El llibre és tota una declaració de principis: viure cada minut com si fora l’últim, aferrar-se a l’esperança amb totes les forces i defendre l’alegria com una trinxera. El pròleg de l’obra ha estat escrit per Josep Miquel Valtònyc, afegint una dimensió actual al compromís polític i cultural que impregna el projecte. Rebel, nova editorial compromesa amb la transformació social Aquest llibre és, a més, un dels primers títols del nou segell editorial Rebel, nascut a Torrent (Horta Sud, País Valencià). És un projecte independent que pretén donar veu a escriptores i escriptors de no-ficció que analitzen la realitat política, fomenten la consciència crítica i generen debat en la plaça pública. Rebel vol convertir-se en una ferramenta de reflexió i controvèrsia, situant les diferents sobiranies en el centre del tauler de joc.