La CUP de Reus porta al ple els reclams de les famílies per millorar les condicions de les Escoles Bressols Municipals

La CUP presentarà al pròxim ple municipal de l’Ajuntament de Reus una moció amb les demandes de les famílies organitzades per la millora en el servei de les Escoles Bressol Municipals de Reus (EBM). Els cupaires han recollit els reclams de la plataforma “Famílies en lluita EBN-Reus”, formada per pares i mares d’infants usuaris del servei, així com d’exmembres dels Consells Escolars que van presentar la seva dimissió el passat 27 de març al veure que no obtenien resposta per part del govern local davant els seus reclams.

La moció, que serà votada al ple de divendres, recull propostes per millorar el funcionament i qualitat educativa a les EBM, com ara la reducció de ràtios per garantir un bon acompanyament als infants; implantar una parella educativa per disminuir la sobrecàrrega de les professionals, reduir les baixes laborals i evitar constants canvis de referents a les aules; augmentar la inversió en manteniment per millorar les infraestructures de les EBM i assegurar-ne el correcte estat; replantejar les sortides escolars, respectant sempre la seguretat emocional i física dels infants; garantir la seguretat viària a l’entorn escolar; augmentar la qualitat i quantitat del material pedagògic, tenint en compte el desgast natural d’aquests materials i la necessitat de renovació contínua i garantir l’atenció a la diversitat.

Roser Bonet, membre de la plataforma Families en lluita, destaca que, malgrat des dels inicis han intentat establir un diàleg constructiu amb l’Ajuntament de Reus, proposant solucions per millorar el funcionament i la qualitat educativa de les escoles bressol “les nostres demandes han estat ignorades, sense resposta ni solució concreta, tot i els diversos escrits que hem adreçat a les tècniques, la recollida de signatures i la reunió mantinguda amb la regidora d'Educació, M. Pilar López, la regidora delegada de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, així com la cap d’Educació de l’Ajuntament de Reus i coordinadora de les EBM”.

És per això que demanen al govern local que aprovi la moció presentada a través de la CUP i es comprometi a dur a terme els set punts que consideren imprescindibles.

EBM: agent educatiu clau, no un aparcament d’infants

Des de la CUP de Reus, assenyalen que ja fa massa temps que el consistori reusenc mira cap a una altra banda davant la problemàtica que hi ha a les Escoles Bressol Municipals (EBM). “Ara s’ha arribat a un punt límit, i la dimissió de les famílies del consell escolar de les sis EBM n’és un clar exemple”, apunta la regidora Mònica Pàmies.

Els anticapitalistes s’han mostrat crítics per l’enfocament mercantilista amb el qual s’ha gestionat aquest servei educatiu des del consistori al llarg dels anys pels diferents governs reusencs: “Les Escoles Bressol Municipals s’han gestionat com un una empresa més que no generés deutes, no com una aposta clau educativa i de futur”. En aquest sentit, Pàmies ha assenyalat que el cicle 0-3, dins l’etapa de 0-6 anys, essencial i de caràcter unitari, hauria de formar part del sistema educatiu públic, amb la gestió i el finançament que demana la qualitat educativa. “A les deficients ofertes de places i al menysteniment de la tasca pedagògica –amb poca inversió econòmica i material– s’afegeix, sovint, una gestió privatitzadora que cal revertir amb remunicipalitzacions i amb la creació de centres públics. I, malauradament, Reus fa anys que camina cap al sentit contrari”.



Per tot, La CUP fa crida als diferents partits del consistori reusenc a aprovar la moció. “Escoltar a les famílies i posar l’educació pública i de qualitat al lloc on es mereix”. Per això, assenyalen que cal entendre que l’accés a l’escola bressol pública no només ha de ser universal i gratuït, també ha de ser de la màxima qualitat, assumint que espais i els materials han de ser adequats per contribuir a desenvolupar les potencialitats creatives i intel·lectuals dels infants i els/les professionals hi han de treballar en unes condicions òptimes per poder atendre i educar els infants com pertoca. “En definitiva, cal pensar en l’escola bressol com un agent educatiu que és clau per al desenvolupament emocional cognitiu, no pas com un aparcament d’infants”, conclou Pàmies.