La CUP demana la compareixença de la Plataforma Salvem Mont-roig al Parlament

La candidatura anticapitalista ha demanat aquest matí la compareixença de la Plataforma Salvem Mont-roig a la comissió de Transició Ecològica per a que puguin explicar les conseqüències i l’impacte de la fàbrica de LOTTE-Energy sobre l’entorn rural la contaminació del sòl i de l’aqüífer del Baix Camp i a la comissió d’Empresa i treball per a informar sobre els impactes que tindrà al model econòmic de la zona.L’any 2024, es va anunciar la instal·lació d’una planta per a la fabricació d’un component que s’utilitza per a la fabricació de bateries elèctriques a Mont-roig del Camp per part de l’empresa coreana LOTTE-Energy Materials. Durant aquest any, l’ajuntament ha aprovat la modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) per tal de complir amb les exigències de l’empresa, com elevar el grau de perillositat i impacte de nivell 3 a 5 (d’un màxim de 6 nivells) o aufmentar el volum edificable permetent edificis de fins a 25m.

Davant aquests avenços, l’oposició veïnal ha anat en augment amb la Plataforma Salvem Mont-roig com la principal organització veïnal que ha organitzat accions per denunciar l’opacitat i l’impacte que tindrà la indústria sobre el municipi, tals com el tall de l’AP-7 el passat 10 de març, les protestes al Ple d’aprovació del POUM i accions de tot tipus.

Per donar veu a la Plataforma contrària, la CUP ha demanat la compareixença dels veïns per desgranar la realitat que s’amaga darrere dels anuncis fets pel Govern i l’ajuntament, així en parlava Laia Estrada, diputada del grup anticapitalista: "al Parlament hem sentit en diverses ocasions lloances sobre el projecte de la LOTTE a Mont-Roig del Camp, per part de diversos Grups Parlamentaris, és hora que també parlin les entitats". En aquest sentit ha reivindicat la necessitat de plantejar una transició ecosocial que respecti l’entorn i les persones i la necessitat de conéixer tots els detalls sobre el projecte "hem constatat que hi ha una falta de transparència notable associada a aquest projecte, i al Camp, com a les Terres de l'Ebre, estem massa acostumades aquestes pràctiques com a eina per imposar projectes nocius al territori".