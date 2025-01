La força de la gent

Milers de persones concentrats en defensa del veïnat de la casa Orsola de Barcelona

"Josep Torrent: "Demà em desnonen després de 23 anys vivint aquí. Esperaré a casa pacíficament, però amb fermesa". Moltes personalitats catalanes, experts en diferents àmbits i líders del periodisme han mostrat el seu suport als residents de Casa Orsola. Manifest: Defensem la Casa Orsola

Carta oberta als responsables polítics de Josep Torrent, l'inquilí de Casa Orsola

El Sindicat de Llogateres i Llogaters han organitzat una marató d’activitats que inclou debats, entrevistes, podcasts i actuacions musicals.

El Síndic de Greuges Barcelona ha ofert la seva mediació per intentar evitar el desallotjament. L’Ajuntament també ha instat els béns i els inquilins a establir-se per negociar, però la propietat ha denunciat la manca de seguretat jurídica i la lentitud dels procediments judicials.

Aturarem el primer desnonament de la Casa Orsola el 31 de gener

Les veïnes de la Casa Orsola es preparen per enfrontar el primer desnonament després de tres anys de lluita exemplar contra els lloguers de temporada. Es tracta d’una comunitat de veïns emblemàtica a l’Esquerra de l’Eixample, un símbol de la lluita llogatera a Barcelona i a tot el país.

Després de tres anys d’organització i mobilitzacions per evitar l’expulsió de les llogateres de la Casa Orsola i frenar els plans de Lioness Inversiones de convertir els habitatges en lloguers de temporada, el Jutjat de Primera Instància número 8 de Barcelona ha fixat data per al primer desnonament: divendres 31 de gener.

La Casa Orsola ha esdevingut un símbol de la lluita llogatera contra l’especulació immobiliària i els lloguers temporals. Durant aquests tres anys, les veïnes i el Sindicat de Llogateres han dut a terme nombroses accions i mobilitzacions que han comptat amb un ampli suport del teixit veïnal, cultural i polític. Malgrat aquests esforços, Lioness Inversiones, el fons d’inversió que va adquirir la finca el 2020, ha rebutjat sempre qualsevol proposta de negociació per arribar a un acord amb les llogateres.

Un desnonament que posa en el centre el rebuig cap als lloguers de temporada i l’especulació



El 31 de gener està previst el desnonament del Josep, un dels llogaters de la Casa Orsola que va decidir plantar cara a l’especulació. Quan Lioness Inversiones va adquirir la finca, el seu objectiu era no renovar els contractes de lloguer, expulsar les veïnes i convertir els pisos en lloguers de temporada. De les 27 llars de la finca, una part van marxar davant les pressions, però quatre famílies van decidir organitzar-se i resistir. Aquesta lluita ha servit per visibilitzar una problemàtica que afecta tot el país: l’abús dels lloguers temporals, una escletxa legal que fomenta l’expulsió de llogateres per saltar-se la regulació de preus.

Al Josep se li va acabar el contracte de lloguer el 2021, però va fer servir l’estratègia “Ens Quedem”: continuar pagant el lloguer però no marxar, per pressionar Lioness Inversiones a negociar. Després de dos anys de procediments judicials, l’Audiència Provincial ha ratificat la sentència de desnonament, i el jutge ha fixat la data per al 31 de gener. Aquest és el primer desnonament programat, però tres llars més de la finca també estan pendents de sentència.

Defensar la Casa Orsola és defensar Barcelona



Durant més de tres anys, les veïnes de la Casa Orsola han rebut el suport de milers de persones del barri i de tota la ciutat, de desenes de col·lectius i entitats, i de nombroses personalitats públiques i artistes que han vist en aquesta lluita una defensa col·lectiva contra l’expulsió de les veïnes i el saqueig de la ciutat per part d’especuladors. La Casa Orsola és avui la punta de llança d’un procés més ampli: la resistència davant l’expulsió de llogateres per fer lloc a lloguers turístics i apartaments de luxe.

A la manifestació del 23 de novembre, 170.000 persones van passar per davant de la Casa Orsola. Des del balcó, el Sindicat de Llogateres va dirigir un discurs als manifestants per explicar com en aquest bloc es fan palesos els problemes que es volien denunciar amb la manifestació: inestabilitat residencial, pujades de preus, desviació dels usos (lloguers de temporada) i operacions especulatives. Però també com la comunitat de veïns de la Casa Orsola és un exemple i un símbol per a tota l’organització i la lluita de la gent llogatera. “La batalla per Barcelona es lliura a la Casa Orsola”, va afirmar el portaveu del Sindicat Enric Aragonès.

Durant les setmanes vinents, informarem dels detalls de com resistirem aquest desnonament. Fem una crida massiva a totes les veïnes, col·lectius i entitats a unir-se a la defensa de la Casa Orsola. Perquè defensar la Casa Orsola és defensar Barcelona. El 31 de gener, totes al carrer: Aturem el desnonament!

Aquest vespre milers de persones s'han concentrat per defensar els veïns i veïnes de la Casa Orsola a Barcelona davant l'intent de desnonament d'aquest divendres. La força de la gent!



No esteu soles @VeinesOrsola! 😍✊ pic.twitter.com/FOYVV0Wmz4 — CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) January 30, 2025